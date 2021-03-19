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UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalisteler belli oldu. Gecede sürpriz sonuçlar ortaya çıkarken Rangers - Slavia Prag maçındaki insanlık dışı faul ekran başında maçı takip edenleri dehşete düşürdü.

UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu
19 Mart 2021 Cuma 11:45

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rakiplerini eleyen Manchester United, Villarreal, Ajax ve Slavia Prag, çeyrek finale yükseldi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, son 16 turu karşılaşmaları tamamlandı.

MİLAN KUPAYA VEDA ETTİ

İngiltere temsilcisi Manchester United, 1-1'in rövanşında San Siro Stadı'nda İtalya'nın Milan takımına konuk oldu. Manchester ekibi, 48. dakikada Paul Pogba'nın golüyle mücadeleyi 1-0 kazanarak çeyrek finale çıktı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Milan'da 90 dakika forma giydi.

SLAVIA PRAG SÜRPRİZ YAPTI

Slavia Prag ise ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Rangers'ı deplasmanda 2-0 yenerek son 8 takım arasına kaldı. 14. dakikada Peter Olayinka'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Slavia Prag, 74. dakikada Nicolae Stanciu ile skoru 2-0'a getirdi ve mücadele bu sonuçla tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu

İNSANLIK DIŞI FAUL

Gecenin talihsiz futbolcusu Ondrej Kolar oldu. İskoç ekibi Rangers'da Kemar Roofe 61. dakikada insanlık dışı bir faul yaptı. Rangers forması giyen Roofe, Slavia Prag kalecisi Kolar'a yaptığı bu hareket nedeniyle kırmızı kart gördü.

UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu

HASTANEYE KALDIRILDI

Kaleci Kolar, bu pozisyon sonrası sakatlanarak ambulansla hastaneye götürüldü. Kalecinin görüntüsü ekranlara böyle yansıdı

UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu


Kaynak: Kamu Saati Özel
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