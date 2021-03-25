Türkiye 4-2 Hollanda

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçında Türkiye, Hollanda’yı ağırladı. Mücadele Türkiye'nin 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup ederek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı. FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Türkiye, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile karşı karşıya geldi. Milliler mücadeleden Burak Yılmaz'ın hat-trick yaptığı maçta, Hakan Çalhanoğlu'nun da 1 golüyle 4-2 galip ayrıldı. Oynadığı oyunla da beğeni kazanan milliler, elemelere güzel bir iyi yapmış oldu. Ay-yıldızlılar, grubun ikinci maçında 27 Mart Cumartesi günü İspanya'da Norveç ile, üçüncü karşılaşmada da 30 Mart Salı günü Letonya ile İstanbul'da karşılaşacak.

Maçtan dakikalar

15. dakikada sol tarafta topu alan Hakan Çalhanoğlu pasını ceza sahası dışındaki Burak Yılmaz'a verdi. Burak'ın kaleyi karşıdan görerek yaptığı vuruşta savunmadan sekerek yön değiştiren top ağlara gitti. 1-0

20. dakikada Depay'ın pasında ceza sahası içine topla giren Malen'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.

27. dakikada Depay sol taraftan kullandığı serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.

34. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Okay, Malen'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Michael Oliver penaltı noktasını gösterdi.

35. dakikada penaltıyı kullanan Burak yılmaz meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

45. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde De Ligt'in kafa vuruşunda top direkten dönerken, çizgi üzerinde tehlikeyi son anda Okay önledi.

46. dakikada ceza sahası dışında topu alan Hakan Çalhanoğlu'nun sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

58. dakikada Berghuis'in kaleyi karşıdan gören cepheden kullandığı serbest vuruşta top direğin yanından auta çıktı.

75. dakikada Depay'ın sol taraftan ortasında ceza sahası içinde topu alan Klassen'in şutunda top ağlara gitti. 3-1

76. Depay'ın sol kanattan açtığı ortada ceza sahası içinde Uğurcan'dan seken topa müdahale eden Luuk de Jong topu filelere gönderdi. 3-2

81. dakikada ceza sahası dışında kullanılan serbest vuruşta Burak ser bir vuruşla topu ağlara yolladı. 4-2

90+2. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topu alan Depay'ın şutunu kaleci Uğurcan kornere çeldi.

90+4. dakikada ceza sahası içine açılan ortada De Ligt, Ozan Kabak'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Michael Oliver penaltı noktasını gösterdi.

90+4. dakikada Depay'ın penaltı vuruşunu Uğurcan iki hamlede kontrol etti.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennet

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Çağlar, Umut, Okay, Yusuf (Caner dk. 64), Ozan (Taylan dk. 64), Hakan (Enes dk. 78), Kenan (Kaan Ayhan dk. 78), Burakx (Deniz dk. 90 ?)

Yedekler: Mert, Altay, Mert, Orkun, Dorukhan, Cenk Tosun, Emre Kılınç

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Hollanda: Cillessen, Tete (Dumfries dk. 69), De Ligt, Blind (Gravenberch dk. 82 ?), Wijndal (Aanholt dk. 82 ?), De Roon (Luuk de Jong dk. 62), Wijnaldum, De Jong, Berghuis, Malen (Klassen dk. 69), Depay

Yedekler: Krul, Stekelenburg, Veltman, Bergwijn, Babel, Stengs, Van de Beek

Teknik Direktör: Frank de Boer

Goller: Burak Yılmaz (dk. 15, 35 pen. 81), Hakan (dk. 46) (Türkiye), Klassen (dk. 75), Luuk de Jong (dk. 76) (Hollanda)

Sarı kartlar: Kenan, Ozan Tufan, Burak, Umut, Ozan Kabak (Türkiye), Wijnaldum (Hollanda)