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Türk futbol tarihinde benzeri görülmedi! Futbolcu Murat Yıldırım kaptanı olduğu kulübü satın aldı

2. Lig'de mücadelede eden Çorum FK'nın devri konusunda takım kaptanı Murat Yıldırım ile şirket yönetimi arasında anlaşma sağlandı. Türk futbol tarihinde benzerine rastlanmamış olay için kısa süre içerisinde resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.

Türk futbol tarihinde benzeri görülmedi! Futbolcu Murat Yıldırım kaptanı olduğu kulübü satın aldı
Kamusaati
Kamusaati
14 Mayıs 2022 Cumartesi 12:19

Şampiyonluk hayaliyle başladığı sezonu play-off potasının dışında kapatan Çorum FK'da, kulübün devriyle ilgili somut bir adım atıldı.

Türk futbol tarihinde bir ilk gerçekleşmek üzere. Çorum FK'nin takım kaptanı Murat Yıldırım, sezonun bitmesiyle kulübün bağlı olduğu şirketin sahibi Fatih Özcan ile görüşmelere başladı.

Son olarak Murat Yıldırım'ın menajeri ve aynı zamanda danışmanı olan Ali Gürsoy ile kulüp müdürü Özgür Yıldırım bir araya geldi. Çorum FK'nin satışı konusunda bir görüşme yapıldı. Yaklaşık iki saat süren görüşmenin son derece olumlu geçtiği ve fiyat konusunda anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Şirket sahibi Fatih Özcan'ın da gelişmelerden bilgilendirilip, onayı alındı.

Kulübün resmi hesaplarından, "Kulübümüzün Sayın Murat Yıldırım'a devredilmesi hususunda sona gelinmiştir" denilirken detaylı açıklamaların ise önümüzdeki günlerde yapılacağı açıklandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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