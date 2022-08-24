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Trabzonspor taraftarları, FC Kopenhag’ın kaldığı otelin önünde gösteri yaptı

Trabzonspor ile oynayacakları maç için kente gelen Kopenhag ekibinin kaldığı otelin önünde toplanan Trabzonsporlu taraftarlar, ilk maçta Danimarkalı taraftarların tavırlarına karşılık verdi.

Trabzonspor taraftarları, FC Kopenhag’ın kaldığı otelin önünde gösteri yaptı
Kamusaati
Kamusaati
24 Ağustos 2022 Çarşamba 12:31

UEFA Şampiyonlar Lig’i play-off ilk maçında Danimarka temsilcisi FC Kopenhag ile karşılaşan Trabzonspor, 2-1 kaybetmişti.

İlk maçta bordo-mavili takımın kaldığı otele yakın bir yerde havaifişek gösterisi yapılmıştı.

Trabzonsporlu idarecilerinin şikayetine rağmen gösteri devam etmişti.

Kopenhag takımının kaldığı otelin önüntde toplandılar

İHA'nın haberine göre; yaşanan bu gelişmelerin üzerine, bu gece geç saatlerde bordo-mavili taraftarlar da Akçaabat’ta bir otelde kalan FC Kopenhag takımının kaldığı otelin önüne giderek sloganlar attı ve havafişek gösterisi yaparak ses yaptı.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Otel etrafında ve denizde emniyet güçlerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı gözlendi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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