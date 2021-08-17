Trabzonspor'dan fırtına gibi başlangıç!

MEB'den '150 gösterge üzerinden ek ders ücreti ödenmez' kararı Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarından birisi olan öğretmenevlerinde görev yapan yöneticilerin ek ders ücretinin, eğitim hafta sonu da olsa, saat 18:00'den sonra da olsa, gündüz öğretim göstergesi olan 140 üzerinden ek ders ücretinin ödenmesi gerektiğini belirtti.