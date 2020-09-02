TFF'nin giderleri tartışma konusu oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugünkü olağan genel kurulundaki mali raporlar, kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Raporlarda TFF'nin 1 yıllık süreçte 918 milyon liralık harcama yaptığı görülüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), 1 Haziran 2019 ile 31 Mayıs 2020 tarihlerini kapsayan 1 yıllık mali tabloları ortaya çıktı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Federasyon'un bu süreçte toplam harcamaları 919 milyon TL'yi buldu.

Bütçe raporlarında yer alan giderlerde "Büro giderleri" 126 milyon TL ile dikkat çekerken, personel giderleri 54 milyon TL'yi geçti.

İşte TFF bütçesinden öne çıkan bazı giderler:

- A Milli Takım giderleri: 131 milyon 693 bin TL

- Büro giderleri: 126 milyon 367 bin TL

- Hakem, Gözlemci ve Temsilci giderleri: 55 milyon 134 bin TL

- Taşıt, araç tahsis giderleri: 9 milyon 752 bin TL

- VAR masrafları: 18 milyon 158 bin TL

- A Milli Takım Takım sürekli personel giderleri: 55 milyon 427 bin 257 TL

- Eğitim sürekli personel gideri: 13 milyon 584 bin 963 TL

- Personel gideri: 95 milyon TL

- Profesyonel futbol giderleri: 437 milyon 153 bin TL

MİLLİ PRİMLER 8 KAT AŞILDI

TFF'nin bütçesinde Milli Takım prim gideri 7 milyon 350 bin TL olarak bütçelenmişti. Ancak gerçekleşen harcama 59 milyon 393 bin TL oldu. TFF, primlerde bütçesini 8 kat şaştı!

MHK PERSONELDE BÜTÇEYİ YÜZDE 140 AŞTI

Merkez Hakem Kurulu'nun bütçesinde sürekli personel gideri 1 milyon 643 bin TL olarak bütçelense de yeterli olmadı.

MHK, bütçeyi yüzde 140 aşarak 2 milyon 303 bin TL personel harcaması yaptı.

PFDK VE TAHKİM KURULU'NDA BÜRO GİDERİ DUDAK UÇUKLATTI

TFF'nin bütçesinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ile Tahkim Kurulu'nun 'büro giderleri' de yer aldı.

PFDK'nın 18 bin TL olarak bütçelenen büro gideri 268 bin TL'yi bulurken 15 katlık bir sapma oldu.

Tahkim'de ise 10 bin 800 TL olarak belirlenen bütçe 27 kat aşılıp 290 bin TL'lik büro harcaması yapıldı.

HUZUR HAKLARINA DEV RAKAMLAR

TFF bağlı kurullardaki üyelerin aldığı "huzur hakkı" ödemelerindeki rakamlarda Merkez Hakem Kurulu zirvede yer aldı.

MHK'ye 1 milyon 769 bin TL huzur hakkı ödenirken; bu rakam Tahkim Kurulu'nda 767 bin TL, Tahkim Kurulu'nda 674 bin TL, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda ise 638 bin TL olarak gerçekleşti.

TFF, LİMİTİ AŞTI

- TFF nin yıllık gideri, 3 büyüklerin toplam harcama limitinden fazla: 918.932.000 > 845.000.000

- 126 milyon 367 bin TL'lik büro giderleri 14 kulübün harcama limitinden yüksek.