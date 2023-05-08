ASGARiüCRETZAM
ASGARiüCRETZAM
0
0
0
0
bayram
bayram
0
1 Mayıs
1 Mayıs
0
Mayıs ayı personel alımı
Mayıs ayı personel alımı
0
0
STAJYER
STAJYER
0
MEMUR DERECE
MEMUR DERECE
0
Sandık Görevlisi
Sandık Görevlisi
0
malulen emeklilik
malulen emeklilik
0

Süper Lig'de 33. hafta puan durumu ve 34. hafta fikstürü

Başakşehir galibiyetiyle puanını 73 yapan Galatasaray, son 5 haftaya girilirken şampiyonluk yarışındaki rakiplerini Fenerbahçe ve Beşiktaş ile puan farkını 5'e yükseltti.

Süper Lig'de 33. hafta puan durumu ve 34. hafta fikstürü
Kamusaati
Kamusaati
08 Mayıs 2023 Pazartesi 23:48

Süper ligde nefes kesen maçlar sonrasında, Lider Galatasaray, sahasında konuk ettiği Başakşehir'i Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı takımın Süper ligde puanını 73'e çıkararak, En yakın rakibi fenerbahçe'nin puan kaybetmesi sonrasında şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağladı. Süper ligde son 5 haftaya girilirken en yakın rakipleri Fenerbahçe ve bir maç fazlası olan Beşiktaş ile puan farkı da 5'e çıkardı.

Süper ligin 3. sırasında bulunup son haftalarda Galatasaray ve Fenerbakçenin puan kaybetmesini bekleyen, Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 yenerken Süper ligde 2. sırada şampiyonluk kovalayan Fenerbahçe ise konuk olduğu küme düşme hattından çıkmak isteyen Giresunspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

Süper Lig'de son durum, 34. haftanın fikstürü

İşte 33. haftanın sonuçları, oluşan puan durumu ve 34. haftanın programı:


Kaynak: Kamu Saati Özel
Napoli, 33 yıl sonra İtalya Ligi'nde şampiyon oldu
Napoli, 33 yıl sonra İtalya Ligi'nde şampiyon oldu
0
Fenerbahçelilerin Acun'a yaptığı çağrı karşılık bulmadı! Sevilla maçı öncesi üzen haber
Fenerbahçelilerin Acun'a yaptığı çağrı karşılık bulmadı! Sevilla maçı öncesi üzen haber
0
Atletico Madrid, Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla'yı 6 golle bozguna uğrattı
Atletico Madrid, Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla'yı 6 golle bozguna uğrattı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.