Süper Lig'de 33. hafta puan durumu ve 34. hafta fikstürü

Başakşehir galibiyetiyle puanını 73 yapan Galatasaray, son 5 haftaya girilirken şampiyonluk yarışındaki rakiplerini Fenerbahçe ve Beşiktaş ile puan farkını 5'e yükseltti.

Süper ligde nefes kesen maçlar sonrasında, Lider Galatasaray, sahasında konuk ettiği Başakşehir'i Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı takımın Süper ligde puanını 73'e çıkararak, En yakın rakibi fenerbahçe'nin puan kaybetmesi sonrasında şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağladı. Süper ligde son 5 haftaya girilirken en yakın rakipleri Fenerbahçe ve bir maç fazlası olan Beşiktaş ile puan farkı da 5'e çıkardı.

Süper ligin 3. sırasında bulunup son haftalarda Galatasaray ve Fenerbakçenin puan kaybetmesini bekleyen, Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 yenerken Süper ligde 2. sırada şampiyonluk kovalayan Fenerbahçe ise konuk olduğu küme düşme hattından çıkmak isteyen Giresunspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

Süper Lig'de son durum, 34. haftanın fikstürü

İşte 33. haftanın sonuçları, oluşan puan durumu ve 34. haftanın programı: