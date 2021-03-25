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Son Dakika: Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayırdı

Son dakika: Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada Erol Bulut'a verdiği hizmetler için teşekkür edilirken, "Sezonun geri kalan haftalarında, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu kararla, Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika: Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayırdı
25 Mart 2021 Perşembe 18:48

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yollar ayrıldı, yeni teknik direktör Emre Belözoğlu oldu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

2020-21 sezonu itibariyle Futbol Takımımızın Teknik Direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Fenerbahçe'mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut'a teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz. Sezonun geri kalan haftalarında, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu kararla, Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır. Süper Lig'de mücadelesini Emre Belözoğlu'nun yönetiminde sürdürecek olan takımımıza başarılar diliyoruz.

Son Dakika: Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayırdı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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