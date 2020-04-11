Sezon Sonu Serbest Kalacak Yıldız Futbocuların Listesi Hepsininde Gözü Türkiye'de!

Avrupa liglerinde çok önemli takımlarda forma giyen yıldız futbolcuların sezon sonunda kontratı bitecek önemli isimlerin şuan avrupayı kasıp kavuran koronavirüs salgını yüzünden avrupa liglerinde forma giymek istemiyor, Türkiye'nin son günlerde Dünya Sağlık örgütü tarafından korona ile mücadele örnek ülke gösterilmesi, Sağlık alanında birçok reform gerçektirirken, Yıldız Futbolcuların gözünü Türkiye'ye çevirerek Türkiye ligi ekiplerinden gelecek tekliflere sıcak bakıyorlar. Gelecek yıl için transfer planlamaları kapsamında kulüpler, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek futbolcularla şimdiden anlaşma imkanına sahip. İşte sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular...

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JOE HART 22/22

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