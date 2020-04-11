Sezon Sonu Serbest Kalacak Yıldız Futbocuların Listesi Hepsininde Gözü Türkiye'de!

Avrupa liglerinde çok önemli takımlarda forma giyen yıldız futbolcuların sezon sonunda kontratı bitecek önemli isimlerin şuan avrupayı kasıp kavuran koronavirüs salgını yüzünden avrupa liglerinde forma giymek istemiyor, Türkiye'nin son günlerde Dünya Sağlık örgütü tarafından korona ile mücadele örnek ülke gösterilmesi, Sağlık alanında birçok reform gerçektirirken, Yıldız Futbolcuların gözünü Türkiye'ye çevirerek Türkiye ligi ekiplerinden gelecek tekliflere sıcak bakıyorlar. Gelecek yıl için transfer planlamaları kapsamında kulüpler, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek futbolcularla şimdiden anlaşma imkanına sahip. İşte sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular...

Sezon Sonu Serbest Kalacak Yıldız Futbocuların Listesi Hepsininde Gözü Türkiye'de!
11 Nisan 2020 Cumartesi 15:35

Sezon Sonu Serbest Kalacak Yıldız Futbocuların Listesi Hepsininde Gözü Türkiye'de!

Avrupa liglerinde çok önemli takımlarda forma giyen yıldız futbolcuların sezon sonunda kontratı bitecek önemli isimlerin şuan avrupayı kasıp kavuran koronavirüs salgını yüzünden avrupa liglerinde forma giymek istemiyor, Türkiye'nin son günlerde Dünya Sağlık örgütü tarafından korona ile mücadele örnek ülke gösterilmesi, Sağlık alanında birçok reform gerçektirirken,  Yıldız Futbolcuların gözünü Türkiye'ye çevirerek Türkiye ligi ekiplerinden gelecek tekliflere sıcak bakıyorlar. Gelecek yıl için transfer planlamaları kapsamında kulüpler, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek futbolcularla şimdiden anlaşma imkanına sahip. İşte sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular...

EDINSON CAVANI

1/22

CHOUPO MOTING

2/22

MARIO GOTZE

3/22

OLIVIER GIROUD

4/22

ENNER VALENCIA

5/22

BAFETIMBI GOMIS

6/22

LOIC REMY

7/22

OUMAR NIASSE

8/22

YAYA SANOGO

9/22

BORJA BASTON

10/22

WILLIAN

11/22

PEDRO

12/22

WILSON EDUARDO

13/22

JOSE CALLEJON

14/22

FABIO BORINI

15/22

DANIEL CALIGUIRI

16/22

BONAVENTURA

17/22

DAVID SILVA

18/22

NICO GAITAN

19/22

HATEM BEN ARFA

20/22

THOMAS MEUNIER

21/22

JOE HART

22/22
Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için TIKLAYINIZ!!! 

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

 


Kaynak: Kamu Saati Özel
İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber