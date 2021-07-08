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Sergio Ramos'un yeni durağı PSG oldu

PSG, Real Madrid'den ayrılan Sergio Ramos ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sergio Ramos'un yeni durağı PSG oldu
08 Temmuz 2021 Perşembe 11:30

Paris Saint-Germain, Real Madrid'den ayrılan Sergio Ramos'u kadrosuna kattı...

Real Madrid ile sözleşmesi sona eren ve 16 yıl boyunca formasını terlettiği Real Madrid'den ayrılan 36 yaşındaki efsane stoper, Fransız devinden gelen 2 yıllık sözleşme teklifini kabul ettikten sonra Paris'e geçerek sağlık kontrollerinden geçti ve resmi sözleşmeyi imzaladı.

4 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

PSG, Tecrübeli futbolcunun 4 numaralı formayı giyeceğini de duyurdu:

"Kariyerimin başından beri 4 numarayı giyiyorum. 4 numara artık benim bir parçam. PSG gibi bir takımda bu numarayı giymek benim için ayrıcalık."

İLK KEZ ÜLKESİ DIŞINDA BİR TAKIMDA FORMA GİYECEK

İspanyol oyuncu ilk kez ülkesi dışında bir kulübün formasını terletecek.

Real Madrid formasını 671 kez giyen Sergio Ramos, başkent kulübünde 101 gol atıp 40 asist yaptı. 36 yaşındaki oyuncu, kariyeri boyunca 26 kupa kazandı.

Sergio Ramos un yeni durağı PSG oldu #1


Kaynak: Kamu Saati Özel
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