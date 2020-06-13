Rıdvan Dilmen: Trabzonspor'da şampiyonluğa inanmışlık var

Trabzonspor'un çok baskılı oynadığını ve apaçiler gibi atak yaptığını söyleyen Rıdvan Dilmen, "Oyuncu grubu ve kulübün şampiyonluğu tırmaladığını çok net görüyoruz" dedi.
Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelen Trabzonspor, rakibini 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
"APAÇİ GİBİLER"
Bordo-mavililerin oynadığı futbolu değerlendiren spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Şampiyon olmak için iyi oyuncular gereklidir. Fakat konsantrasyon daha önemlidir. Evet, Trabzon'da müthiş bir forvet ve kaleci var, çok iyi orta sahaları var. Fakat eğer siz konsantrasyonunuzu kaybederseniz.. Ne deriz biz? Ev kedisi sokak kedisi. Trabzonspor rızkını arıyor. Apaçi gibiler. Geliyorlar yani. Trabzonspor çok baskılı oynadı." dedi.
"ŞAMPİYONLUĞA İNANMIŞLIK VAR"
Dilmen, "Trabzonspor'da şampiyonluğa inanmışlık var. Şampiyon olmak için büyük ve iyi oyuncular gereklidir. Konsantrasyon çok önemlidir. Trabzonspor'un bir kere çok iyi forveti, çok ama çok kaliteli bir kalecisi var. Bunların olması zaten büyük avantaj." ifadelerini kullandı.
Spor yorumcusu, "Trabzonspor'un kupayı gördüğünü ve ben bunu kazanacağım dediğini hissedebiliyorsunuz. Oyuncu grubu ve kulübün şampiyonluğu tırmaladığını çok net görüyoruz." şeklinde konuştu.
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