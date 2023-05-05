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Napoli, 33 yıl sonra İtalya Ligi'nde şampiyon oldu

Son şampiyonluğunu 1989-90 sezonunda Diego Armando Maradona önderliğinde elde eden Napoli, 33 yıl sonra İtalya Serie A'da şampiyon oldu. Udinese ile 1-1 berabere kalan Napoli, ligin bitimine 5 maç kala şampiyonluğunu ilan etti.

Napoli, 33 yıl sonra İtalya Ligi'nde şampiyon oldu
Kamusaati
Kamusaati
05 Mayıs 2023 Cuma 00:21

Napoli, İtalya Serie A'da bitime 5 maç kala şampiyon oldu. Udinese ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Napoli, Victor Osimhen'in golüyle şampiyonluğunu ilan etti.

Bu sezon İtalya Serie A'yı kasıp kavuran Napoli ; Juventus, Milan, Inter, Roma gibi devlere kök söktürerek şampiyon oldu. Luciano Spaletti'nin öğrencileri, 33 yıl sonra şehre şampiyonluğu getirdi.

Napoli, ligdeki son şampiyonluğunu 1989-90 sezonunda futbol tarihinin en büyük efsanelerinden Diego Armando Maradona'nın önderliğinde yaşamıştı.

Takımlarının Udinese ile deplasmanda oynadığı maçı Diego Armando Maradona Stadı'ndaki dev ekrandan izleyen taraftarlar, Osimhen'in beraberliği getiren golünden sonra coştu. Şampiyonluğun gelmesiyle Napoli şehri alev aldı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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