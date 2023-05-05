Napoli, 33 yıl sonra İtalya Ligi'nde şampiyon oldu

Çok fazla istenmeyen mesaj mı geliyor? İstenmeyen SMS engelleme nasıl yapılır? bu soruya bir cevap arıyorsanız, yazımızı kesinlikle incelemelisiniz. İstenmeyen mesajları ve gelen SMS’leri anında engelleyebilirsiniz. Bu yöntem çok basit! İstenmeyen SMS Engelleme (BTK, B Kodlu Mesaj), İstenmeyen SMS Engelleme, ‎B Kodlu SMS Mesajlarını Engelleme, Mesaj Engelleme ve Numara Uygulaması (Samsung, Iphone), E-Devlet İstenmeyen SMS Engelleme, İYS Nedir? Neden Kullanılır?, Sisteme Kayıt Yaptırmak Zorunlu mu?