Mario Balotelli, Adana Demirspor için Türkiye'ye geldi

Mario Balotelli, Adana Demirspor'la son görüşmeyi yapmak için İstanbul'a geldi.

Süper Lig'im yeni ekiplerinden Adana Demirspor, Britt Assombalonga ve Younes Belhanda transferlerinin ardından Mario Balotelli'ye de imza attırmak istiyor.

Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki İtalyan golcüyle büyük oranda anlaşma sağlayan Adana Demirspor, son detayların görüşülmesinin ardından dünyaca ünlü isme imza attırmanın planlarını yapıyor.

İSTANBUL’A GELDİ

Adana Demirspor ile prensipte anlaşan Mario Balotelli, çarşamba günü Türkiye'ye geldi. Başkan Murat Sancak ve yöneticilerle görüşme yapacak olan Mario Balotelli, stat, tesisler, kalacağı yer hakkında bilgi alacak.

Mario Balotelli, Adana Demirspor ile detayları görüştükten sonra 2+1 yıllık sözleşmenin altına imza atacak.

"İKİ DELİ"

Adana Demirspor kulübü sosyal medya hesabından bir paylaşımda da bulundu.

Balotelli'ye gönderme yaparak, "İki deli bir araya gelmemeliyik" ifadeleri kullanıldı.

Paris Saint-Germain, Real Madrid'den ayrılan Sergio Ramos'u kadrosuna kattı...

Real Madrid ile sözleşmesi sona eren ve 16 yıl boyunca formasını terlettiği Real Madrid'den ayrılan 36 yaşındaki efsane stoper, Fransız devinden gelen 2 yıllık sözleşme teklifini kabul ettikten sonra Paris'e geçerek sağlık kontrollerinden geçti ve resmi sözleşmeyi imzaladı.

4 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

PSG, Tecrübeli futbolcunun 4 numaralı formayı giyeceğini de duyurdu:

"Kariyerimin başından beri 4 numarayı giyiyorum. 4 numara artık benim bir parçam. PSG gibi bir takımda bu numarayı giymek benim için ayrıcalık."

İLK KEZ ÜLKESİ DIŞINDA BİR TAKIMDA FORMA GİYECEK

İspanyol oyuncu ilk kez ülkesi dışında bir kulübün formasını terletecek.

Real Madrid formasını 671 kez giyen Sergio Ramos, başkent kulübünde 101 gol atıp 40 asist yaptı. 36 yaşındaki oyuncu, kariyeri boyunca 26 kupa kazandı.