Marek Hamsik Trabzonspor'da

Trabzonspor, Marek Hamsik transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, Slovak orta saha oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzaladığını KAP'a bildirdi.

İlk olarak Bruno Peres ve Gervinho'yu kadrosuna katan bordo-mavililer, görüşme halinde olduğu 33 yaşındaki orta saha Marek Hamsik transferinde de mutlu sona ulaştı.

2 YILLIK ANLAŞMA

Trabzonspor, son olarak Göteborg'da forma giyen ve bonservisi elinde olan Slovak futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 33 yaşındaki yıldız için yıllık 1.5 milyon euro garanti ücret artı 700 bin euro imza parası ödenecek.

Öte yandan Trabzonspor'un uzun zamandır kadrosuna katmak için uğraş verdiği Marek Hamsik KAP'a bildirildi.

TRABZON KAP'A BİLDİRDİ

Trabzonspor transferle ilgili açıklamasında, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Marek Hamsik'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

20 MİLYON EUROYA ÇİN'E GİTMİŞTİ

Slovan Bratislava altyapısından yetişen Marek Hamsik, 2004 yılında İtalya'nın yolunu tuttu. Brescia U19 takımına transfer olan Slovak futbolcu daha sonra burada A takıma çıktı. Ardından 5.5 milyon euroya 2007 yılında İtalya Serie A takımlarından Napoli'ye transfer oldu.

Burada geçirdiği 12 senenin ardından kariyerin en pahalı transfer ücretiyle, 20 milyon euroluk bir bonservis ile 2018-19 sezonunun devre arasında Çin'in DL Yifang kulübüne gitti.

Burada geçirdiği 2 sezonun ardından geçtiğimiz sezonun devre arasında Göteborg'un yolunu tuttu. 33 yaşındaki orta saha oyuncusu burada yarım sezon geçirdi.