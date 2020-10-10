Marcao ümit milli futbolcu Halil Dervişoğlu'na tokat attı Galatasaray Kulübü, Marcao ile ümit milli futbolcu Halil Dervişoğlu arasında yaşanan gerginlikle ilgili bir açıklama yaptı. Kulüp, tokat olayını yalanlarken maçın yarıda kaldığını ise doğruladı.

Marcao ümit milli futbolcu Halil Dervişoğlu'na tokat attı

Marcao ümit milli futbolcu Halil Dervişoğlu'na tokat attı Galatasaray Kulübü, Marcao ile ümit milli futbolcu Halil Dervişoğlu arasında yaşanan gerginlikle ilgili bir açıklama yaptı. Kulüp, tokat olayını yalanlarken maçın yarıda kaldığını ise doğruladı.

Galatasaray, milli maç arasında Ümit Milli Takımımız ile bir hazırlık maçı yaptı.

Yaşanan olayla ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yapan Galatasaray Kulübü, Marcao'nun milli oyuncuya tokat atmadığını sadece aralarında gerginlik yaşandığını belirtti.

Sarı-kırmızılı kulüp, maçın yarıda kaldığını ise doğruladı.

İşte yapılan açıklama:

"Futbol Takımı’mızın, Süper Lig’de oynayacağı Alanyaspor müsabakası hazırlıkları kapsamında Ümit Milli Takımı’mız ile Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynadığı maça ilişkin Fanatik Gazetesi’nde yer alan “özel” içerikli haber ile alakalı bir açıklama yapma gereği doğmuştur.

Karşılaşmanın 65. dakikasında milli oyuncumuz Halil Dervişoğlu’nun hakemin düdüğünden sonra topa vurmasının ardından oyuncumuz Marcao Teixeira ile arasında bir tartışma yaşanmış, bu ikili diyalogdan dolayı her iki oyuncu da maçın hakemi tarafından uyarılmıştır.

İki oyuncunun birbiriyle tokalaşmasının ardından müsabaka yaklaşık 10 dakika daha devam etse de, teknik direktörümüz Fatih Terim’in, Ümit Milli Takım Teknik Direktörümüz Tolunay Kafkas’a yaptığı maçı bitirme teklifi üzerine, iki tarafın karşılıklı anlaşması, aynı zamanda kötü hava koşulları nedeniyle istenilen performansa ulaşılamamasından dolayı müsabaka planlanandan erken tamamlanmıştır."