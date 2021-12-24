Marcao, Napoli'nin hedefinde

Galatasaray'da yıldızı parlayan Marcao'ya bu kez de Napoli talip oldu. Sarı-kırmızılılar, başarılı stoper için kapıyı 20 milyon eurodan açtı.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Napoli, Marcao'nun peşine düştü. İtalyan kulübünde stoper Kalidou Koulibaly, sakatlığı nedeniyle ilk devrenin sonuna kadar forma giyemeyecek. Kostantinos Manolas ise ara transfer döneminde Yunan ekibi Olympiakos'a transfer olacak. GALATASARAY EN AZ 20 MİLYON EURO İSTİYOR İtalyan ekibinin elinde Amir Rrhamani ve Juan Jesus dışında stoper kalmadı. Napoli, Jesus'un performansından memnun kalmazken, oluşan açığı Marcao ile doldurmayı planlıyor. Galatasaray'ın istediği rakamın en az 20 milyon euro olduğu gelen haberler arasında yer aldı. AVRUPA'DA PARLADI Aslan, bu sezon Marcao'nun oynamadığı karşılaşmalarda savunmada büyük sıkıntılar çekerken, Brezilyalı savunmacı özellikle UEFA Avrupa Ligi maçlarında başarılı maçlar çıkardı. Sarı-kırmızılı takımın Avrupa Ligi'nde namağlup gruptan çıkmasında büyük rol oynayan Marcao, 2018-2019 sezonunun ara transfer döneminde 4 milyon euro karşılığında Portekiz ekibi Chaves'ten transfer edilmişti. Marcao'nun, Galatasaray ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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