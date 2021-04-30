Manchester United'dan 7-1'in intikamını almak için taraftarına söz veren Roma, bu kez kalesinde 6 gol gördü

Maça hızlı başlayan United, 9. dakikada Cavani'nin asisti ve Bruno Fernandes'in golüyle öne geçen taraf oldu. 15'te Pellegrini ile yanıt veren Roma, 33'te ise deneyimli golcü Dzeko ile öne geçti ve ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

İKİNCİ YARI KOPTU

İkinci yarıda vites yükselten Manchester United, Edinson Cavani'nin açılmasıyla farkı artırmayı başardı. Cavani 48 ve 64. dakikalarda attığı gollerle takımını öne geçirirken 71'de penaltıdan Brhno Fernandes farkı ikiye çıkardı. Dakikalar 75'i gösterdiğinde ise Pogba takımının 5. golünü attı. 86'da Greenwood'un golü ise skoru belirledi.

RÖVANŞ 6 MAYIS'TA

Maçın yıldızları 2'şer gol 211er asistle oynayan Cavani ve Bruno Fernandes oldu. İki takımın karşı karşıya geleceği ve UEFA Avrupa Ligi'nde finalistin ortaya çıkacağı karşılaşma 6 Mayıs Perşembe günü oynanacak.