Kritik derbide Beşiktaş ve Fenerbahçe yenişemedi

Survivor geçtiğimiz gün Ünlüler Takımı'nda mücadele eden Başpehlivan İsmail Balaban ile Gönüller Takmı'ndan Uğurtan Dora'nın tartışmasına sahne oldu. Yaşanan tartışmada Uğurtan Dora'nın ünlü sporcuya yönelik kullandığı "Soytarı" ve "Zenne gibi oynarsın ancak" ifadeleri güreş camiasında büyük tepki çekti. Türkiye Güreş Federasyonu yaptığı açıklamayla bu sözleri kınarken Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim ise, "Programı bıraksın gelsin, ne kazanıyorsa desteği ben vereceğim" dedi.