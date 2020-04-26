Koronavirüs nedeniyle seyircisiz olarak başlamayı planlayan AVRUPA LİGLERİNDE ekonomik ve psikolojik olarak etkisi olacak önemli bir karara imza attı. Stadlara Karton Taraftar Projesi Hayata Geçiyor

Korona Virüs Sebebiyle Seyircisiz Oynanan Maçlara 'Karton Taraftar' Projesi

Koronavirüs nedeniyle seyircisiz olarak başlamayı planlayan AVRUPA LİGLERİNDE ekonomik ve psikolojik olarak etkisi olacak önemli bir karara imza attı. Stadlara Karton Taraftar Projesi Hayata Geçiyor

Tüm dünyayı saran koronavirüs pandemisi nedeniyle Avrupa'nın birçok ligi askıya alınmıştı.

Bu ligler arasında bulunan Bundesliga'nın ise 9 Mayıs'ta seyircisiz olarak yeniden başlaması planlanıyor. Maçlarda taraftarların olmamasının hem psikolojik etkilerini hem de ekonomik etkilerini düşünen Alman ekibi Mönchengladbach, 'karton seyirci' projesini hayata geçirecek.

PARA KARŞILIĞINDA KARTON TARAFTAR

Alman kulübü, kombine sahibi olanlar öncelikli olmak üzere taraftarlarına üstesi karşılığında "kartondan yapılmış portrelerini tribüne yerleştirme seçeneği" sundu.

8 BİN TALEP GELDİ

Mönchengladbach, bir mail üzerinden fotoğraflarını topladığı taraftarlarının karton portrelerini tribüne yerleştirmeye başlarken, şu ana kadar 8 bin talep geldiği açıklandı.

Bir taraftar, toplam 5 euro karşılığında karton portresini yaptırabiliyor. Bu bedelin de Mönchengladbach'ın sosyal sorumluluk projesine aktarıldığı kaydedildi.

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