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Kayserispor, yeni teknik direktörünü buldu! Süper Lig'in yıldız hocasıyla anlaşma sağlandı

Yukatel Kayserispor, Hikmet Karaman'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna, Hatayspor'dan ayrılan başarılı teknik adam Ömer Erdoğan'ı getirdi.

Kayserispor, yeni teknik direktörünü buldu! Süper Lig'in yıldız hocasıyla anlaşma sağlandı
Kamusaati
Kamusaati
03 Haziran 2022 Cuma 19:07

Süper Lig'i 14.sırada noktalayan ancak Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'u eleyerek finale yükselen ancak finalde Sivasspor'a kaybeden Kayserispor'da teknik adam Hikmet Karaman ile yollar ayrılmıştı. VOLE'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Anadolu ekibi, hiç vakit kaybetmeden genç hoca Ömer Erdoğan ile anlaşma sağladı.

HATAYSPOR'DAN AYRILMIŞTI

Başarılı teknik adam Ömer Erdoğan, adından çokça söz ettirdiği Hatayspor ile olan birlikteliğini sezon sonunda noktalamıştı. Hatayspor, bu sezonu 12. sırada tamamladı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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