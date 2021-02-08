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Karlsruhe'li futbolcuların korner taktiği sosyal medyaya damga vurdu

Almanya Bundesliga 2'de Karlsruhe ile Jahn Regensburg arasındaki maçta sahalarda daha önceden görülmemiş bir korner pozisyonu yaşandı. Ceza sahası çizgisi üzerinde sıralanan Karlsruhe futbolcuları, korner kullanıldığı esnada altı pasa doğru hareketlenirken bu taktik sosyal medyada gündeme oturdu.

Karlsruhe'li futbolcuların korner taktiği sosyal medyaya damga vurdu
08 Şubat 2021 Pazartesi 23:30

Almanya Bundesliga 2'de Karlsruhe ile Jahn Regensburg arasındaki maçta sahalarda daha önceden görülmemiş bir korner pozisyonu yaşandı. Ceza sahası çizgisi üzerinde sıralanan Karlsruhe futbolcuları, korner kullanıldığı esnada altı pasa doğru hareketlenirken bu taktik sosyal medyada gündeme oturdu.

Almanya Bundesliga 2'de mücadele eden Karlsruhe, Jahn Regensburg ile 0-0 berabere kaldı ancak, ilk yarıda kullanılan bir köşe vuruşundaki taktiği ile gündeme oturdu.

Ev sahibi ekip sağ taraftan korner kullanacağı sırada takım oyuncuları ilginç bir diziliş yaptı. Sadece bir oyuncuyu altı pas içerisinde gönderen Karlsruhe ekibi, altı futbolcuyu kornerin kullanılacağı köşeye en yakın ceza sahası çizgisi etrafında topladı.

Karlsruhe'li futbolcuların korner taktiği sosyal medyaya damga vurdu

POZİSYON GOLLE SONUÇLANMADI

Hakemin düdüğü ile birlikte altı futbolcu ceza sahası içine doğru dağınık bir şekilde koşu yaptı. Bu olağandışı plan, Regensburg savunmacılarını şaşırtıp markajdan kaçmayı hedefliyordu.

Karlsruhe'li futbolcuların korner taktiği sosyal medyaya damga vurdu

Nispeten başarılı olan korner taktiği sonrasında, ön direkte kafayı vuran Christoph Kobald hedefi tutturamayınca pozisyon golle sonuçlanamadı.

Karlsruhe ekibinin bu videosu sosyal medyada binlerce beğeni ve paylaşım aldı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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