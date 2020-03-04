İşte Süper Lig şampiyonunun kazanacağı para Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan takım, kasasını dolu dolu edecek ! İşte hangi kulüp ne kadar kazanacak listesi...

Süper Lig şampiyonunun kazanacağı para Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan takım, kasasını dolu dolu edecek ! İşte hangi kulüp ne kadar kazanacak listesi...

Süper Lig'de gözler, şampiyonluk kupasının yanı sıra kazanılacak olan gelir olarak güncellendi.

Harcama limitlerinin gelecek sezon yüzde 15 sapmaya inecek olması kaynaklı hak edilecek şampiyonluk dolayısıyla elde edilecek kazanç , sonraki sezonlarda iddialı olabilmek için de kritik önem arz ediyor.

Sporx'in haberine göre; sezonun önünde yapılan yeni planlama ve yeni gelir dağılımı neticesinde bir kulüp en fazla 230 milyon TL para kazanabilecek.

Galibiyetler için 2.7 milyon TL, birlik içinde bu paranın her iki kulüp içerisinde eşit bölüştürülmesi konusunda karara varılmıştı

Bunun dışında sıralama ödülleri de bulunmaktadır . Birinci olan takımın sıralama geliri 35.6 milyon TL ye ulaşmış olacak.

BAŞAKŞEHİR 275 MİLYON TL

Şu an ligin lideri Başakşehir, şayet şampiyon olursa birinciliği kaynaklı 35.6 milyon TL ödeme alacak . 49 puan biriktiren Başakşehir, geride kalan tüm maçlarını kazanırsa ortalama olarak 28 milyon TL kazanç elde edecek . Tüm topladığı puanlar ile beraber bu ücret 76 milyonu bulacak . 35.6 milyon TL ile beraber Başakşehir, yaklaşık 112 milyon TL kasasını dolduracak . Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım gerçekleşirse bu rakam, yaklaşık 35 milyon euro (239 milyon TL) ile beraber toplam olarak 275 milyon TL'ye ulaşacak.

TRABZONSPOR 372 MİLYON TL

Şu an ligde ilk sıranın peşine bulunan Trabzonspor, bütün maçlarını kazanıp şampiyonluğa kavuşursa 77.3 milyon TL performans primi, ilk sıra için 35.6 milyon TL ve geçmiş şampiyonlukları için 19.2 milyon TL ile beraber toplam yaklaşık olarak 132 milyon TL ye ulaşmış olacak. Şampiyonlar Ligi geliriyle beraber neredeyse 372 milyon TL olacak .

GALATASARAY 420 MİLYON TL

üçüncü sırayı alan Galatasaray, kalan tüm maçlarını kazanıp şampiyonluğu da yakalarsa 74.6 milyon TL performans primi, ilk sıra için 35.6 milyon TL ve geçmiş şampiyonlukları için 70.4 milyon TL ile birlikte yaklaşık 181 milyon TL gelir elde etmiş olacak . Şampiyonlar Ligi birikimi ile beraber bu rakam yaklaşık 420 milyon TL bulacak.

SİVASSPOR 350 MİLYON TL

Sivassporda dördüncü sırayı bulan Demir Grup Sivasspor, kalan bütün maçlarını hak edip şampiyonluğu yakalarsa 74.6 milyon TL performans primi ve ilk sıra için 35.6 milyon TL sıralama primi elde etmiş olacak . Sivasspor'un lig geliri 110,2 milyon TL iken , UEFA Şampiyonlar Ligi geliri ile beraber bu rakam ortalama 350 milyon TL'yi bulmuş olacak.

ALANYASPOR 341 MİLYON TL

Ligde altıncı sıryı alan Aytemiz Alanyaspor, kalan bütün maçlarını kazanıp şampiyonluk olursa 66.3 milyon TL performans primi ve ilk sıra için 35.6 milyon TL sıralama primi ile beraber de toplam olarak ortalama şekilde 102 milyon TL'lik gelire sahip olacak . Alanyaspor, Şampiyonlar Ligi getirisi ile hep beraber hepsi 341 milyon TL'lik gelirin sahibi olacak.

BEŞİKTAŞ 389 MİLYON TL

Ligde beşinci bölümde yeralan Beşiktaş, kalan bütün maçlarını kazanıp şampiyonluğu yakalarsa 66.3 milyon TL performans primi, ilk sıra için ise 35.6 milyon TL sıralama primi ve geçmişlerindeki şampiyonluklarına dayanarak 48 milyon TL ile beraber yaklaşık milyon TL gelir yakalayacak . Şampiyonlar Ligi geliri ile beraber ise bu rakam yaklaşık 389 milyon TL bulmuş olacak .

FENERBAHÇE İÇİN 402 MİLYON TL

Ligde yedinci alanı bulunmakta olan Fenerbahçe, geride bıraktığı bütün maçlarını kazanıp şampiyon olursa 66.3 milyon TL performans primi, ilk sıra daki ismine 35.6 milyon TL sıralama primi ve geçmiş şampiyonlukları için 60.8 milyon TL destek ile beraber toplam olarak ortalama 163 milyon TL gelirin sahibi olmaya hazırlanıyor . Şampiyonlar Ligi geliri ileberaber kasaya yaklaşık 402 milyon TL para gelmiş olacak.