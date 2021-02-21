is kazası soruları
is kazası soruları
0
mali takvim
mali takvim
0
yks puan türleri
yks puan türleri
0
Ösym Sınav Takvimi
Ösym Sınav Takvimi
0
2021 kpss
2021 kpss
0
resmi tatil
resmi tatil
0
2
1

İstanbulspor, Samsunspor maçında kural hatası yapıldığını iddia etti

Spor Toto 1. Lig ekibi İstanbulspor, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren ve Yılport Samsunspor'a 1-0 yenildikleri maçın hakemi Turgut Doman'ın kural hatası yaptığını öne sürdü.

İstanbulspor, Samsunspor maçında kural hatası yapıldığını iddia etti
21 Şubat 2021 Pazar 12:24

Spor Toto 1. Lig bu hafta şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bir maça sahne oldu. 22. hafta mücadelesinde ligin 3. sırasındaki İstanbulspor, 2. sıradaki Samsunspor'u konuk etti.

Karşılaşmayı Karadeniz ekibi, 13. dakikada Guido Koçer'in golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve zirve yolunda önemli bir maçı geride bıraktı. Ancak maçtan sonra İstanbulspor, kural hatası yapıldığını iddia etti.

İstanbulspor, Samsunspor maçında kural hatası yapıldığını iddia etti

"AÇIK BİR KURAL HATASI YAPILMIŞTIR"

Sarı siyahlıların konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Müsabakanın 59. dakikasında sarı kart gören oyuncumuz Kristal Abazaj olmasına karşın Eduart Rroca'ya verdiği sarı kartı ikinci kart olarak değerlendiren müsabaka hakemi; oyuncularımızın ve teknik heyetimizin tüm itirazlarına karşın açık bir kural hatası yapmıştır" denildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber