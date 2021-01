İrfan Can Kahveci, Fatih Terim'i takibe aldı

İRFAN CAN GATASARAYA TRANSFER OLACAK MI? İRFAN CAN GALATASARAYA NE ZAMAN GECEK Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 'Bize gelmek istiyor' dediği Başakşehirli İrfan Can Kahveci, Instagram hesabından Fatih Terim'i takibe aldı.

Ara transfer döneminin suskun takımı Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim'in istediği İrfan Can Kahveci için Başakşehir ile masaya oturan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, aldığı cevap nedeniyle 'Hayaller Van Persie, gerçekler tam tersi' diyerek transferin zorluğundan bahsetmişti. İRFAN CAN GELMEK İSTİYOR Bugün ise bu transferle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Fatih Terim'i Instagram'dan takibe alan milli futbolcunun, Başakşehir yönetimine "Galatasaray'a gitmek istiyorum" dediği öğrenildi. Hatırlanacağı gibi Terim de yaptığı açıklamayla 25 yaşındaki oyuncunun sarı-kırmızılılara gelmek istediğini duyurmuştu. "İRFAN CAN YENİ TAKİBE ALDIM DEDİ" Öte yandan İrfan Can ile yaptığı telefon görüşmesinden bahseden TRT Spor yorumcusu Tümer Metin, "Akşam İrfan Can Kahveci'yi aradım, 'Fatih Terim'i takibe almışsın' dedim. 'Evet abi, aldım' dedi. 'Yeni mi aldın?' dedim. 'Yeni' dedi." ifadelerini kullandı.

