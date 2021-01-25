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Henry Onyekuru resmen Galatasaray'da

Galatasaray, Monaco'da forma giyen Nijeryalı Henry Onyekuru'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Henry Onyekuru resmen Galatasaray'da
25 Ocak 2021 Pazartesi 23:38

Sarı-kırmızılılar, Monaco'ya 650 bin Euro kiralama bedeli verileceğini, sezon sonunda da 4 milyon 350 bin Euro satın alma opsiyonu olduğunu duyurdu.

Galatasaray, Monaco'da forma giyen Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru'nun geçici transfer konusunda anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-kırmızılıların konu ile ilgili KAP'a yaptığı duyuru şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru ve kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2020-2021 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 650 bin Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 11.06.2021 tarihine kadar Şirketimizin net 4 milyon 350 bin Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Futbolcuya ise 2020-2021 futbol sezonu için net 750 bin Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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