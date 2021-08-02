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Gögsümüzü kabarttı! Yasemin Adar, serbest stil 76 kiloda bronz madalya kazandı

Yasemin Adar, serbest stil 76 kiloda bronz madalya kazandı Gögsümüzü kabarttı! Yasemin Adar, serbest stil 76 kiloda bronz madalya kazandı

Gögsümüzü kabarttı! Yasemin Adar, serbest stil 76 kiloda bronz madalya kazandı
02 Ağustos 2021 Pazartesi 15:43

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde kadınlar 76 kiloda milli güreşçi Yasemin Adar, bronz madalya mücadelesi etme hakkı kazanmıştı.

Makuhari Messe'deki repesaj maçında Tunuslu Zaineb Sghaier ile karşılaşan milli sporcu, rakibini bir dakika 21 saniyede tuş etti.

Yasemin Adar, serbest stil 76 kiloda bronz madalya kazandı #1

KADINLAR GÜREŞ TARİHİNDE İLK MADALYA

Yasemin Adar, bronz madalya maçında Kırgız Aiperi Medet Kyzy ile bugün TSİ 14.55'te karşı karşıya geldi.

Milli güreşçi Yasemin Adar, rakibi Aiperi Medet Kyzy'ı tuş ederek madalyayı kazandı. Adar’ın kazandığı madalya, kadınlar güreş tarihimizdeki ilk madalya oldu.

Yasemin Adar, serbest stil 76 kiloda bronz madalya kazandı #2

Yasemin Adar, serbest stil 76 kiloda bronz madalya kazandı #3

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