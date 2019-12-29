Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk etti, Galatasaray'ın 5 farklı skor ile 5-0 kazandığı maçta Süper Lig'de ilk kez bir maça 11'de başlayan Taylan Antalyalı, attığı 2 gol ve ortaya koyduğu futbolla sarı-kırmızılı taraftarları mest etti, Fatih terim Taylan'ı şimdiya kadar oynatmadığı için resmen pişman oldu Detaylar haberde...
Galatasay'da Taylan Antalyalı Performansıyla Göz Doldurdu
Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk etti, Galatasaray'ın 5 farklı skor ile 5-0 kazandığı maçta Süper Lig'de ilk kez bir maça 11'de başlayan Taylan Antalyalı, attığı 2 gol ve ortaya koyduğu futbolla sarı-kırmızılı taraftarları mest etti, Fatih terim Taylan'ı şimdiya kadar oynatmadığı için resmen pişman oldu Detaylar haberde...
Galatasaray, Süper Lig'in il yarısının son maçına ligin 17. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk etti.
Galatasaray Rakibi Antalyaspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederken sarı-kırmızılı takımda ortya muhteşem bir performans koyan Taylan Antalyalı ön plana çıkan isim oldu.
Maç boyunca harika bir futbol ve performans ortaya koyan 24 yaşındaki futbolcu Taylan, atılan ilk golde penaltıyı yaptıran isim olurken, iki kez de fileleri havalandırdı.
"YILLARDIR BU ANI BEKLİYORDUM"
2019 - 2020 sezonunda ligin başlangıcından bu tarafa İlk defa Galatasaray formasıyla ilk 11'de başlayan Taylan, "Uzun zamandır bu anı bekliyordum. Yıllardır bekliyordum bu anı. Takım olarak iyi mücadele ettik bugün. Takım olarak çok iyi mücadele ettik, ağır bir zemin vardı ama çok iyi oynayıp galip geldik" dedi.
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