Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi Barcelona

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ikinci gününde çatışmalar daha da şiddetlendi. Sabah saatlerinde kuzeyden Kiev'e girmeye çalışan Rus tankları, yolda seyir halindeki araçlardan birini ezip geçti. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedilirken sürücünün kazadan sağ kurtulduğu öğrenildi.