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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi Barcelona

Sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Barcelona oldu.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi Barcelona
Ömer
Ömer
25 Şubat 2022 Cuma 17:07

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kurasına seri başı olarak katıldı.

Sarı-kırmızılıların Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu. Galatasaray kurada Barcelona’yı çekti.

İLK MAÇ İSPANYA’DA

Sarı-kırmızılılar, ilk maçı 10 Mart'ta Camp Nou'da oynayacak. Rövanş maçı ise 17 Mart'ta Nef Stadyumu'nda olacak.

EŞLEŞMELER

  • Barcelona - Galatasaray
  • Rangers FC - Kızıl Yıldız
  • Braga - Monaco
  • Porto - Lyon
  • Atalanta - Leverkusen
  • Sevilla - West Ham
  • Leipzig - Spartak Moskova
  • Frankfurt - Betis

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