Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi Barcelona

Sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Barcelona oldu.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kurasına seri başı olarak katıldı.
Sarı-kırmızılıların Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu. Galatasaray kurada Barcelona’yı çekti.
İLK MAÇ İSPANYA’DA
Sarı-kırmızılılar, ilk maçı 10 Mart'ta Camp Nou'da oynayacak. Rövanş maçı ise 17 Mart'ta Nef Stadyumu'nda olacak.
EŞLEŞMELER
- Barcelona - Galatasaray
- Rangers FC - Kızıl Yıldız
- Braga - Monaco
- Porto - Lyon
- Atalanta - Leverkusen
- Sevilla - West Ham
- Leipzig - Spartak Moskova
- Frankfurt - Betis