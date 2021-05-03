Galatasaray hata yapmadı

Galatasaray, Gençlerbirliği galibiyetiyle Süper Lig'de üst üste 3. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar ayrıca son 6 maçta kaybetmezken, 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Süper Lig'in 39. haftasında Galatasaray, Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ederken, ligdeki yenilmezliğini de sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, bu müsabaka ile üst üste 3. galibiyetini aldı ve puanı 75'e yükselti. Aslan ayrıca 6 maçtır da mağlup olmuyor. Son olarak Hatayspor'a yenilen Cimbom daha sonra oynadığı mücadelelerde 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Oğuzhan Ort

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

13. dakikada Jahansson'un ceza sahası önünde Babel'e yaptığı faul sonrası Galatasaray serbest vuruş kazandı.Kaleyi tam cepheden gören noktasında topun başına geçen Fernandes'in vuruşunda top kaleci Nordfeldt'e kaldı.

22. dakikada ceza sahasının sağ çaprazından Şener'in ortasına yükselen Babel'in kafa vuruşunda top soldan az farkla dışarıya çıktı.

29. dakikada orta sahadan gelen uzun pasla rakip ceza sahası içerisinde buluşan Emre Akbaba'nın yerden vuruşunda top soldan az farkla dışarıya çıktı.

36. dakikada Gençlerbirliği defasında yaşanan anlaşmazlıktan dolayı ceza sahasının dışından topla buluşan Taylan Antalya'nın sert şutunda top kaleci Nordfeldt'e kaldı.

44. dakikada rakip ceza sahası önünde derinlemesine gelen ara pasta topla buluşan Halil İbrahim Dervişoğlu, rakiplerinden sıyrılarak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Yaptığı sert vuruşla topa ağlara gönderen Dervişoğlu, takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1

45. İkinci yarı sona erdi.

46' İkinci yarı başladı

48. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Halil İbrahim Dervişoğlu rakiplerinden sıyrıldıktan sonra kaleci ile karşı karşı karşıya kaldı. Bekletmeden vuran Halil'in şutunda top, kaleci Nordfeldt'te kaldı.

53. dakikada Halil İbrahim Dervişoğlu ile Arda Kızıldağ'ın hava topu mücadelesinde seken top, ceza sahası içerisindeki Emre Akbaba'nın önüne düştü. Bu oyuncunun şutu ağlarla buluştu. 0-2

65. dakikada sol kanatta rakiplerinden sıyrılan Babel, ceza sahası içerisinde müsait pozisyonda olan Emre Akbaba'ya pasını aktardı. Topu ağlara gönderen Akbaba'nın golü VAR incelemesi sonucunda elle oynama gerekçesi ile iptal edildi.

74. dakikada sağ kanattan Şener'in köşe atışında ceza sahası içinde Marcao'nun kafa vuruşunda kaleci Nordfeldt gole izin vermedi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Halis Özkahya, İlker Takpak, İbrahim Bozbey

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Angelo, Halil İbrahim Pehlivan (Polomat dk. 60), Soner Dikmen (Murat Yıldırım dk. 60), Motta, Candeias (Sio dk. 45), Lima (İlker Karakaş dk. 80 ?), Sefa Yılmaz (Rahmetullah Berişbek dk. 80 ?), Stancu

Yedekler: Übeyd Adiyaman, Mustafa Akbaş, Ömürcan Artan, Mugni, Mustafa Seyha

Teknik Direktör: Özcan Bizati

Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Marcao, Donk, Ömer Bayram (Saracchi dk. 73), Taylan Antalyalı, Gedson (Emre Kılınç dk. 73), Emre Akbaba (Mostafa dk. 84 ?), Babel (Arda Turan dk. 77), Kerem Aktürkoğlu, Halil İbrahim Dervişoğlu (Falcao dk. 73)

Yedekler: Okan Kocuk, Linnes, Oğulcan Çağlayan, Yedlin, Feghouli

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Halil İbrahim Dervişoğlu (dk. 44), Emre Akbaba (dk. 54) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Gedson (Galatasaray), Lima (Gençlerbirliği)