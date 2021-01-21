Galatasaray, Denizlispor'u 6 golle yendi

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gelen son dakika haberine göre; uzman erbaş alımı başvuru kılavuzu yayımlandı. 3.770'i Jandarma (Komando-Asayiş), 925'i Lojistik Alt Branşlı (Mesleki Nitelikli), 265'i Muhabere, 14'ü At Bakıcısı, 13'ü Bot Serdümeni, 10'u Havacılık, 3'ü Kurbağa Adam (Dalış Amiri) branşlarından olmak üzere gerçekleştirilecek olan alımların başvuru süreci bugün itibarıyla başladı. Bu kapsamda binlerce aday kılavuzda yer alan detayları merak ediyor. Peki, 2021 Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru şartları nelerdir? Jandarma Uzman erbaş ve çavuş alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm detaylar…