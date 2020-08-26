Formula 1, İstanbul'a geri döndü

Formula 1, 9 yıllık aranın ardından yeniden İstanbul'da düzenlenecek. Yarış 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacak.

Türkiye'de ilk kez 2005 yılında düzenlendikten sonra 2011 yılında Türkiye'ye veda eden Formula 1 yarışları, 9 yıllık aradan sonra bu yıl yeniden İstanbul'a geri döndü.

HAMZA YERLİKAYA MÜJDEYİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Twitter hesabından paylaştığı gönderide Formula 1'in Türkiye'ye dönüşünü müjdeledi.

Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın emekleri ve özverisi sonucunda Formula 1 yeniden Türkiye'de" ifadelerini kullandı.

FORMULA 1: TÜRKİYE GRAND PRIX'İ GERİ DÖNDÜ

Formula 1'in resmi Twitter hesabı da yaptığı açıklamayla Türkiye Grand Prix'inin geri döndüğünü resmen açıkladı. Öte yandan yapılan açıklamada bu yıl Çin Grand Prix'inin yapılmayacağı bilgisine de yer verildi.

13-15 KASIM'DA TEKRAR 'MERHABA' DİYECEK

Detaylar kesin olarak paylaşılmazken, yarış 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacak.

İSTANBUL PARK'TA DÜZENLENECEK

DHL Türkiye Grand Prix'si Intercity İstanbul Park'ta düzenlenecek. Yarışın seyircili olup olmayacağıyla ilgili kesin bir bilgi henüz paylaşılmadı.

FELIPE MASSA 3 KEZ KAZANDI

Türkiye, Formula 1'de 2005 ve 2011 yılları arasında toplam 7 yarışa ev sahipliği yaptı. Bu yarışlarda Felipe Massa üç kez, Kimi Raikkonen, Jenson Button, Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel ise birer kez zafere ulaştı.

FAHRETTİN ALTUN: ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Öte yandan konu hakkında resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "9 yıl aradan sonra @f1 organizasyonunun yeniden Türkiye'ye gelmesi tüm sporseverler gibi bizleri de çok sevindirdi. Organizasyon kabiliyeti tüm dünyaca bilinen Türkiye, 13-15 Kasım'daki yarışa inşallah yine örnek bir ev sahipliği yapacak. Başta bu konuya uzun süredir büyük önem veren, organizasyonun Cumhurbaşkanlığımızca himaye edilmesini sağlayan Cumhurbaşkanımız @RTErdogan olmak üzere Formula 1'in tekrar ülkemize gelmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz." dedi.