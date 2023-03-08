Fenerbahçelilerin Acun'a yaptığı çağrı karşılık bulmadı! Sevilla maçı öncesi üzen haber

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, perşembe akşamı saat 23.00'da deplasmanda Sevilla ile kozlarını paylaşacak. Son 16 Turu'ndaki ilk maçtan avantajlı skor almayı hedefleyen Kanarya, rövanşta Kadıköy'de rahat tur atlamak istiyor.

TARAFTARLAR ÇAĞRI YAPTI

Yaşadığımız deprem felaketinin ardından Trabzonspor-Basel eşleşmesi EXXEN yerine TV,8'tan şifresiz olarak yayınlanmıştı. Fenerbahçeli taraftarlar, EXXEN ve TV8'in patronu Acun Ilıcalı'yı ilk maçı şifresiz izlemek için çağrı yaptı.

YAYIN AKIŞINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Acun Medya'dan bu çağrıya herhangi bir yanıt gelmedi. Fenerbahçe'nin karşılaşması ücretli EXXEN platformunun yayın akışında yer aldı.

SİVASSPOR'UN MAÇI ŞİFRESİZ

Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor'un perşembe akşamı Fiorentina ile oynayacağı karşılaşma TV,8'tan şifresiz yayınlanacak.

TV8,5 ekranlarındaki maç programı şöyle;

Salı

20.45 Lazio-AZ Alkmaar

23.00 Benfica-Club Brugge

Çarşamba

23.00 Tottenham-Milan

Perşembe