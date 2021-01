Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı futbolcu Mesut Özil İstanbul'a geliyor

İRFAN CAN GATASARAYA TRANSFER OLACAK MI? İRFAN CAN GALATASARAYA NE ZAMAN GECEK Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 'Bize gelmek istiyor' dediği Başakşehirli İrfan Can Kahveci, Instagram hesabından Fatih Terim'i takibe aldı.