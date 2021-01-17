Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı futbolcu Mesut Özil İstanbul'a geliyor

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin'in İstifası Kabul Edilmedi Kayseri'de çok Sevilen ve Yeniden Refah Partisine Sempati oluşturmaya devam eden Önder Narin'in Göreve Devam Yetkisi Fatih Erbakan'dan geldi. Yeniden Refah Partisine Kayseri'de yoğun ilgi devam ediyor. Ak parti'nin Kayseri'deki en büyğk Alternatifi haline gelen Yeniden Refah Partsinin gelecek seçimlerde Kayseride kazanması bekleniyor..