Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı futbolcu Mesut Özil İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı dünya yıldızı futbolcu Mesut Özil'in uçağı saat 00.15'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacak.
Son dakika FB transfer haberi: Fenerbahçe'nin her konuda anlaşma sağladığı Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor. 32 yaşındaki oyuncunun, 00.15 sıralarında Sabiha Gökçen Havaalanı'na inmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Mesut Özil'i Türkiye'ye getirecek olan uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaptı
TSİ 20.30'da İngiltere'nin başkenti Londra'da olması planlanan TC-RMK kuyruk tescilli uçağın Mesut Özil ve ailesini 00.15'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirmesi bekleniyor.
MESUT'TAN 67 PAYLAŞIMI
Fenerbahçe ile transferi konusunda prensipte anlaşan Mesut Özil, sosyal medya hesabından '67' numara paylaşımı yaptı.
Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından '67' paylaşımı yaptı. Özil, memleketi Zonguldak'ın plakası olan '67' numarayla adeta sarı-lacivertlilerde giyeceği forma numarası konusunda da mesaj verdi.
İBRAHİM KALIN'DAN MESUT ÖZİL'E 'HOŞ GELDİN'
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da resmi Twitter hesabından Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'e hoş geldin mesajı paylaştı. Yıldız oyuncunun paylaşımını alıntılayan Kalın; 'Evine, yurduna hoş geldin sevgili Mesut Özil' yazdı.
İşte Kalın'ın o paylaşımı;