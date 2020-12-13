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Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki kabusu bitmiyor! Son 3 maç 3 mağlubiyet

Süper Lig'in 12. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Hamza Hamzaoğlu'nun Yeni Malatyaspor'una 3-0 gibi ağır bir sonuçla mağlup oldu. Goller Adem, Umut ve Youssouf'tan geldi.

Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki kabusu bitmiyor! Son 3 maç 3 mağlubiyet
13 Aralık 2020 Pazar 00:26

Süper Lig'in 12. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırladı.

Mücadelenin ilk yarısı Adem ve Umut'un golleriyle konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona ererken, ikinci yarının hemen başında Youssouf'un attığı gol skoru belirledi: 3-0. Fenerbahçe bu sonuçla Konyaspor ve Beşiktaş'ın ardından Yeni Malatyaspor mağlubiyetiyle evinde üst üste 3. yenilgisini almış oldu.

F.BAHÇE - Y.MALATYA

SAAT: 19.00

STAT: Ülker

YAYIN: beIN Sports1

HAKEM: Erkan Özdamar

Fenerbahçe:  Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Sadık, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Ferdi, Pelkas, Mert Hakan, Cisse.

Yeni Malatyaspor: Issam, Hadebe, Semih, Hafez, Youssouf, Acquah, Tetteh, Adem, Kubilay, Umut Bulut.

GOLLER: 9' Adem Büyük, 22' Umut Bulut, 47' Youssouf


Kaynak: Kamu Saati Özel
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