şubat rapor
şubat rapor
0
2
1
doğum parası 2021
doğum parası 2021
0
2021 bedelli askerlik
2021 bedelli askerlik
0
Kpss başvuru tarihleri
Kpss başvuru tarihleri
0
lgs
lgs
0
Lgs Konuları 2021
Lgs Konuları 2021
0
POMEM parkur bilgileri
POMEM parkur bilgileri
0
112 acil çağrı merkezi personel alımı
112 acil çağrı merkezi personel alımı
0
vergi dilimi asgari ücret
vergi dilimi asgari ücret
0
vergi dilimi
vergi dilimi
0

Fenerbahçe 28 şampiyonluk için TFF'ye başvuru yaptı

Fenerbahçe, toplamda 28 şampiyonlukları olduğunu tescil ettirmek için TFF'ye resmi başvuruyu yaptı.

Fenerbahçe 28 şampiyonluk için TFF'ye başvuru yaptı
07 Mart 2021 Pazar 00:21

Fenerbahçe Kulübü, 1959 yılı öncesinde kazandığı şampiyonlukların Süper Lig'e dahil edilmesi, bundan doğan maddi ve manevi taleplerinin karşılanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu.

Fenerbahçe 28 şampiyonluk için TFF ye başvuru yaptı #1

RESMİ BAŞVURU YAPILDI

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, söz konusu başvurunun 1959 yılı öncesinde şampiyonlukları bulunan diğer takımların da hakkını savunmak için yapıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Kulübü olarak 1959 öncesi Türkiye şampiyonluklarımızın Süper Lig'e dahil edilerek bundan doğan manevi ve maddi taleplerimizin karşılanması için Türkiye Futbol Federasyonuna resmi başvurumuzu yapmış bulunmaktayız. Türkiye Futbol Birinciliği'nde 1932-1933, 1934-1935 ve 1943-1944 sezonlarında kazandığımız 3 şampiyonluk ve Milli Küme organizasyonunda 1936-1937, 1939-1940, 1942-1943, 1944-1945, 1945-1946 ve 1949-1950 sezonlarında kazandığımız 6 şampiyonluk olmak üzere toplam 9 şampiyonluğumuzun, halihazırda 19 olan Süper Lig şampiyonluk sayımıza dahil edilerek, toplam 28 şampiyonluğumuzun kabul edilmesini talep ediyoruz."

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Başvurumuz, Türk futbolunun son 25 yılındaki garabetlerin, şampiyonluk ve yıldız sayılarında da kendini gösterdiği bu durumun düzeltilmesi için TFF'ye de bir imkan sunmuştur. Cumhuriyetimizin tarihinden ayrılamayacak resmi Türk futbol tarihine sahip çıkma ve Cihat Arman, Fikret Kırcan, Lefter Küçükandonyadis, Hakkı Yeten, Süleyman Seba ve Gündüz Kılıç gibi adlarını buraya sığdıramayacağımız birçok Türk futbol efsanesinin haklarını ve emeklerini koruma anlamı taşıyan bu adımımızın, Türk futbol kamuoyunda da hak ettiği şekilde değerlendirileceğine inanıyoruz."

Fenerbahçe 28 şampiyonluk için TFF ye başvuru yaptı #2


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber