EURO 2020 E Grubu'nda İspanya, İsveç'le golsüz berabere kaldı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana’nın Ceyhan ilçesinde tarlada çiftçileri ziyaret etti. Ziyaret sırasında çiftçi olduğu öne sürülen bir kişi soğanları para etmediği gerekçesiyle bir çuval soğanı Akşener’in önüne döktü. Çiftçi daha sonra Meral Akşener bölgeden ayrılınca soğanları geri yerden topladı.