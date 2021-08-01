Buse Naz Çakıroğlu Tokyo'da yarı finalde 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale çıkan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, madalya almayı garantiledi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 51 kiloda yarı finale çıkan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, milli boksör Taylandlı Jutamas Jitpong'u mağlup ederek madalya almayı garantiledi.

BUSE NAZ ADINI YARI FİNALE YAZDIRDI

Kokugikan Arena'da çeyrek finalde Buse Naz, Taylandlı sporcu Jutamas Jitpong'la mücadele etti.

Karşılaşmaya çok iyi başlayan 25 yaşındaki milli boksör, ilk rauntta 5 hakemin 4'ünden tam puan aldı. İkinci rauntta Buse Naz, rakibine vurduğu kroşelerle net bir üstünlük yakaladı ve 5 hakemin de tam puanını aldı.

Son rauntta temkinli olan ve üstünlüğünü koruyan Buse Naz Çakıroğlu, adını yarı finale yazdırdı.

YARI FİNAL 4 AĞUSTOS'TA

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 51 kiloda yarı finale çıkan ve olimpiyat madalyasını garantileyen Buse Naz Çakıroğlu'nun rakibi Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang oldu.



2019'da dünya şampiyonu olan Huang, Kokugikan Arena'da çeyrek finalde Sırbistan'dan Nina Radovanovic'i 5-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı ve Buse Naz'ın rakibi olmaya hak kazandı.



Buse Naz Çakıroğlu'nun yarı final mücadelesi 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 08.00'da başlayacak.

BAKAN, BUSE NAZ'I KUTLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 51 kiloda yarı finale çıkarak madalyayı garantileyen Buse Naz Çakıroğlu'nu tebrik etti.

Kokugikan Arena'da Buse Naz'ın karşılaşmasını tribünden takip eden Bakan Kasapoğlu, milli sporcuyu yalnız bırakmadı.

Müsabaka sonrası ringin kenarına gelen Kasapoğlu, burada milli sporcu ve antrenörü Nazım Yiğit'le bir süre sohbet etti. Bakan Kasapoğlu, altın madalya yolundaki milli sporcuya sonraki karşılaşmaları için de başarılar diledi.

''ÜLKEMİZDEKİ DURUMDAN DOLAYI BİRAZ BURUĞUZ''

Türkiye'de yaşanan yangın felaketini üzüntüyle takip ettiklerini anlatan Buse Naz, şunları kaydetti:



"Ülkemizdeki durumdan dolayı biraz buruğuz. Her şeyden önce artık bu madalyayı almak bir milli mesele. Biz ülkemiz için buradayız ve istediğimizi alacağız. Çok sevinçli paylaşımlar yapmak istemiyorum. Ülke olarak hem iç cephe hem de dış cepheyle savaşıyoruz. Oldukça üzücü bir durum. Umarım buradan güzel sonuçlarla dönerek, Türk halkını bir nebze de olsa mutlu ederiz."

''İNŞALLAH ALTIN MADALYA OLACAK''

Madalyayı garantilediği için de çok duygulandığını aktaran Buse Naz, "Önemli, tarihi bir başarıya imza attık. İlk olimpiyatımda altın madalya kazanmak istiyorum. Dünya Şampiyonası'nda finali kaybettikten sonra çok kararlıydım. Orada yaşadığım hayal kırıklığı ve üzüntüyü burada telafi etmeliyim. Çok istekliyim. İnşallah altın madalya olacak." diye konuştu.

''METE'NİN BAŞARILARI UMARIM DEVAM EDER''

Okçulukta altın madalya elde eden Mete Gazoz'un Olimpiyat Köyü'ndeki karşılaşa törenine de değinen başarılı boksör, "Mete'nin karşılama törenini maçım erken saatte olduğu için balkondan izlemek durumunda kaldım. Sabah hocama da söyledim, çok ağladım. Yanımdakilere 'Ben gözyaşlarımı tutamıyorum, Mete'nin annesini düşünemiyorum' dedim. Genç yaşında çok büyük bir ilke imza attı. Dışarıda da çok tatlı ve düzgün bir insan. Başarılarına umarım devam eder." değerlendirmesinde bulundu.