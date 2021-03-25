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Burak Yılmaz, Hollanda'ya 3 gol atan ilk futbolcu oldu

Hollanda basını, bir maçta Hollanda'ya 3 gol atan Burak Yılmaz'ın, daha önce Portakallar'a 2 maçta 3 gol atan Ronaldo'yu tahtından indirdiğini yazdı.

Burak Yılmaz, Hollanda'ya 3 gol atan ilk futbolcu oldu
25 Mart 2021 Perşembe 17:51

A Milli Takımımız, Dünya Kupası grup elemeleri maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup etti.

Bu karşılaşmada hat-trick yapan kaptan Burak Yılmaz, tarihe geçti.

Golcü futbolcu, yüzyılın başından bu yana Hollanda'ya bir maçta 3 gol atan ilk futbolcu oldu.

Burak Yılmaz, Hollanda ya 3 gol atan ilk futbolcu oldu #1

"RONALDO'YU TAHTINDAN İNDİRDİ"

"Burak, Ronaldo'yu tahtından indirdi." diyen Voetbal International dergisi, 35 yaşındaki oyuncunun, hem umutlarını yok ettiğini hem de Portekizli milli oyuncu Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktığını yazdı.

RONALDO 2 MAÇTA 3 GOL ATMIŞTI

Ronaldo, 2004 Avrupa Şampiyonası'nda 1 ve 2012 Avrupa Şampiyonası'nda 2 olmak üzere, Hollanda'ya 3 gol atmıştı.

Burak Yılmaz, bu sayıyı tek maçta elde etti.

Burak Yılmaz, Hollanda ya 3 gol atan ilk futbolcu oldu #2


Kaynak: Kamu Saati Özel
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