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Bjelica adım adım Fenerbahçe'ye doğru

Takımın başına Nenad Bjelica'yı getirmeyi planlayan Fenerbahçe yönetiminin, Hırvat hocaya 1+3 yıllık sözleşme teklif ettiği öğrenildi.

Bjelica adım adım Fenerbahçe'ye doğru
05 Mayıs 2020 Salı 12:17

Fenerbahçe, yeni hocasına kavuşuyor...

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışı içine giren sarı-lacivertliler, sportif direktör olması beklenen Emre

Belözoğlu'nun tavsiyesi üzerine Nenad Bjelica'yla görüşmelere başlamıştı.

Koronavirüs nedeniyle telekonferans yoluyla yapılan görüşmelerde, büyük aşamada kaydedildiği öğrenildi.

SÖZLEŞME 1+3 YILLIK

Yönetimin, 2021 yılında başkanlık seçimi olacağı için 48 yaşındaki teknik adama 1+3 yıllık sözleşme önerdiği, Hırvat hocanın da bu teklife sıcak baktığı belirtildi.

Ayrıca hırvat basını, Bjelica'nın 1.5 milyon euro ile 2 milyon euro arasında bir maaş alacağını yazdı.

RIDVAN DİLMEN SİNYALİ VERMİŞTİ

Öte yandan kulübe yakın isimlerden biri olan Rıdvan Dilmen, geçtiğimiz günlerde "Fenerbahçe'nin yeni hocası muhtemelen Nenad Bjelica olacak." diyerek bu transferi doğrulamıştı.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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