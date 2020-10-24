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BB Erzurumspor-Galatasaray - CANLI SKOR

BB Erzurumspor-Galatasaray - CANLI SKOR Son iki haftayı mağlubiyetle kapatan Galatasaray, deplasmanda BB Erzurumspor'la karşılaşıyor.

BB Erzurumspor-Galatasaray - CANLI SKOR
24 Ekim 2020 Cumartesi 19:58

 BB Erzurumspor-Galatasaray - CANLI SKOR 

BB Erzurumspor-Galatasaray - CANLI SKOR   Son iki haftayı mağlubiyetle kapatan Galatasaray, deplasmanda BB Erzurumspor'la karşılaşıyor.

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İlk yarı sonucu: BB Erzurumspor 1-1 Galatasaray

45' Gol... BB Erzurumspor-Galatasaray (Arvydas Novikovas)

44' VAR incelemesi sonrası BB Erzurumspor penaltı kazandı.

37' Gomes'in ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutunu kaleci Okan kornere çeldi.

35' Galatasaray'da Belhanda'nın ceza yayı üzerinden çektiği şut savunmadan geri döndü.

32' Galatasaray'da Falcao'nun ceza yayı üzerinden çektiği şutu üstten auta gitti.

20' Gol... BB Erzurumspor 0-1 Galatasaray (Emre Kılınç)

11' Galatasaray'da Emre Kılınç'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutu yandan auta gitti.

10' Emrah'ın kullandığı köşe vuruşunu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.

5' Galatasaray'da Radamel Falcao, İbrahim Akdağ'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

2' Belhanda'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Falcao'nun vuruşu direkten geri döndü.

1' Maç başladı...

Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetiyor.

Oynadığı son 2 maçı kaybeden Galatasaray 5 maç sonunda 7 puan toplayabildi. Maça çıkan BB Erzurumspor da 7 puanda bulunuyor.

İLK 11'LER

BB Erzurumspor: Farnolle, Murat, Mina, Hasan, Mücahid, Emrah, İbrahim, Petrus, Obertan, Novikovas, Gomes

Galatasaray: Okan, Omar, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Belhanda, Babel, Emre Kılınç, Ömer Bayram, Falcao

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