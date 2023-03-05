Rapor parası
Rapor parası
0
EYT Başvuru Ekranı
EYT Başvuru Ekranı
0
çalışan
çalışan
0
belediye kadro
belediye kadro
1
asgariücretzam
asgariücretzam
0
Para Listesi
Para Listesi
0
Çeyiz Parası
Çeyiz Parası
0
Personelalımı
Personelalımı
0
ORUC
ORUC
0
Engelli
Engelli
0
işsizlik maaşı
işsizlik maaşı
0
0

Atletico Madrid, Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla'yı 6 golle bozguna uğrattı

Atletico Madrid, Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla'yı 6 golle bozguna uğrattı

Atletico Madrid, Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla'yı 6 golle bozguna uğrattı
Kamusaati
Kamusaati
05 Mart 2023 Pazar 10:49

La Liga'nın 24. haftasında Atletico Madrid, Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşen Sevilla'yı 6-1 mağlup etti.

Atletico Madrid ile Sevilla, La Liga'nın 24. haftasında Civitas Metropolitano'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Atletico Madrid, 6-1'lik skorla kazandı.

ATLETICO MADRID GOL OLUP YAĞDI

Karşılaşmada Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 23 ve 26. dakikalarda Memphis Depay, 53. dakikada Antoine Griezmann, 69. dakikada Yannick Carrasco ve 76 ile 90+2'de Alvaro Morata kaydetti. Sevilla'nın tek golü ise 39. dakikada Youssef En-Nesyri'den geldi.

FENERBAHÇE İLE İLK MAÇ 9 MART'TA

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla, Fenerbahçe ile eşleşti. Temsilcimiz, La Liga ekibiyle ilk maçını 9 Mart'ta Estadio Ramon Sanchez Pizjuan'da oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 16 Mart'ta Kadıköy'de oynanacak.

İnanması zor istatistik! Fenerbahçeli Valencia, Haaland'ı geride bıraktı
İnanması zor istatistik! Fenerbahçeli Valencia, Haaland'ı geride bıraktı
0
Trabzonspor taraftarları, FC Kopenhag’ın kaldığı otelin önünde gösteri yaptı
Trabzonspor taraftarları, FC Kopenhag’ın kaldığı otelin önünde gösteri yaptı
0
Dünya, Fatih Terim'i konuşuyor! Galatasaray taraftarı 15 dakikada sosyal medyada tarih yazdı
Dünya, Fatih Terim'i konuşuyor! Galatasaray taraftarı 15 dakikada sosyal medyada tarih yazdı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.