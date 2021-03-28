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A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası grubunda liderliğe yükseldi

Hollanda'yı 4-2 yenerek Dünya Kupası grup eleme maçlarına harika bir başlangıç yapan A Milli Takımımız, Norveç'i de 3-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası grubunda liderliğe yükseldi
28 Mart 2021 Pazar 01:45

Türkiye, 2022 Dünya Kupası elemeleri G grubu ikinci maçında Norveç ile karşı karşıya geldi.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle İspanya'da oynanan karşılaşmayı ay-yıldızlı ekibimiz kazandı.

2'DE 2 YAPTIK

İlk maçta Hollanda'yı 4-2 yenen A Milli Takımımız, Ozan Tufan (2) ve Çağlar'ın golleriyle Norveç'i de 3-0'la geçerek grubunda liderliğe yükseldi.

A Milli Takımımız, grupta liderliğe yükseldi #1

BİR SONRAKİ RAKİP LETONYA

Milliler, gruptaki 3. maçını 30 Mart Salı günü Letonya ile oynayacak.

İşte puan durumu:

ELEME FORMATI NASIL OLACAK?

Avrupa Elemeleri'nde 10 grupta mücadele eden 55 takımdan 13'ü, maçların ardından 2022 Dünya Kupası'na katılma şansı elde edecek.

Gruplarını lider tamamlayan takımların doğrudan katılacağı FIFA Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 takım ise play-off turu maçlarının ardından belli olacak.

10 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nde Dünya Kupası vizesi alamayan en iyi dereceye sahip iki takımın katılacağı play-off turu maçlarının ardından Avrupa Elemeleri son bulacak.

Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.

İlk kez yaz ayları dışında düzenlenecek turnuva, 21 Kasım 2022'de başlayacak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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