A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası grubunda liderliğe yükseldi

Yeni yılla birlikte çalışanların gözü, yapılacak zam oranlarına çevrildi. Özel sektörde, bir çok işveren çalışanları için farklı zam uygulamasına gidiyor. Bazı işverenler ise çalışanlarının bir kısmına hiç zam vermiyor. Bu durum zaman zaman tartışmalara yol açsa da, Yargıtay'dan emsal teşkil edecek bir karar geldi.