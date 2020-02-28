Türkiye Suriye'ye Savaş İlanı Resmen Vurmaya Başladık Genelkurmay Başkanlığından Açıklama, Acil Kod İle Bütün türk silahlı kuvvetleri Görev başında 28 şubat F16lar havalandı ve suriyede hava savunma sistemleri etkisiz hale gtiriliyor, Çok sayıda şehidimiz var son açıklanan şehit sayısı kaç ‪Türk silahlı kuvvetleri, Sadece İdlip’te değil Suriye’nin her yerinde rejim unsurlarına karşı, operasyona başladı‬ TÜRK f16 Vuruldu mu ? Detaylar haberde

Türkiye Suriye'ye Savaş İlanı Resmen Vurmaya Başladık Genelkurmay Başkanlığından Açıklama

Türkiye Suriye'ye Savaş İlanı Resmen Vurmaya Başladık Genelkurmay Başkanlığından Açıklama, Acil Kod İle Bütün türk silahlı kuvvetleri Görev başında 28 şubat F16lar havalandı ve suriyede hava savunma sistemleri etkisiz hale gtiriliyor, Çok sayıda şehidimiz var son açıklanan şehit sayısı kaç Detaylar haberde

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Genel kurmay başkanı ile yapılan toplantıda genel kurmay başkanının kesin emiri şöyledir.

Türkiye Diyarbakır hava kuvvetleri üssünden İHA ve sihalar Kalkış yaparak Türkiye donör hattında yabancı kim olursa olsun emirsiz vurulacaktır.

İncirlik üssü ve Diyarbakır üssünden F16 lar Suriye’ye giriş yapacaktır hava savunma sistemi vurulup ve tehdit içeren bütün hava araçları vurulacaktır idlipte alcak uçuş yapılarak sonik patlama yapılacaktır büyün faal olan f16 lar hazırda bulunacaktır bütün sınır hattındaki personeller göreve acil kod ile gelecektir sınır hattı ve Suriye içerisindeki obusler aktif şekilde kullanılacaktır öso kara harekatı düzenleyecektir ösoyu havan ve obuslerde destek verilip özel Kuvvetler personelleri içeriye girecektir bununla ilgili önceden belirlediğimiz Turgay’lar özel Kuvvetler ile operasyona katılacaktır 2.bir emire kadar paylaşım yapılmayacak ve telefon kullanılması yasaklanacaktır arz ederim.

‪Türk silahlı kuvvetleri, Sadece İdlip’te değil Suriye’nin her yerinde rejim unsurlarına karşı, operasyona başladı‬

Türkiye Suriyedeki hava savunma sistemlerine rağmen bütün riskleri göze alarak suriye deki Rejim unsurlarını belirlernen hedefleri sadece İdlib de değil suriyenin her noktasında vurmaya başladı vurmaya devam ediyor suriye çok ağır kayıplar vermeye başladı idlib hakı da savaşat suriyenişn yanında yer alarak rejim güçlerine karşı savaşmaya başladı