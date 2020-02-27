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Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye Rejimini Vurmaya Başladı Suriye Yakılıp Yıkılıyor Şehitlerimiz Var !!

Sosyal medyada yüzlerce şehidimizin olduğu yönündeki paylaşımlardan dolayı suriye şehit haberleri, 27 şubat suriye'de neler oluyor kaç şehidimiz var, Facebook ve Twitter erişimi engellendi 27 şubat saat 23 30 itibariyle sosyal medya erişimi kapandı, Suriye rejimini türkiye vurmaya başladı beştepe cumhurbaşkanı erdoğan başkanlığında acil olarak toplandı Detaylar haberde

Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye Rejimini Vurmaya Başladı Suriye Yakılıp Yıkılıyor Şehitlerimiz Var !!
27 Şubat 2020 Perşembe 23:45

Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye Rejimini Vurmaya Başladı Suriye Yakılıp Yıkılıyor Şehitlerimiz Var !!

Sosyal medyada yüzlerce şehidimizin olduğu yönündeki paylaşımlardan dolayı suriye şehit haberleri, 27 şubat suriye'de neler oluyor kaç şehidimiz var, Facebook ve Twitter erişimi engellendi 27 şubat saat 23 30 itibariyle sosyal medya erişimi kapandı, Suriye rejimini Türkiye vurmaya başaldı beştepe cumhurbaşknı erdoğan başkanlığında acil olarak toplandı Detaylar haberde

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #suriye şehit haberleri #Suriye
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