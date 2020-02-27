Sosyal medyada yüzlerce şehidimizin olduğu yönündeki paylaşımlardan dolayı suriye şehit haberleri, 27 şubat suriye'de neler oluyor kaç şehidimiz var, Facebook ve Twitter erişimi engellendi 27 şubat saat 23 30 itibariyle sosyal medya erişimi kapandı, Suriye rejimini türkiye vurmaya başladı beştepe cumhurbaşkanı erdoğan başkanlığında acil olarak toplandı Detaylar haberde
Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye Rejimini Vurmaya Başladı Suriye Yakılıp Yıkılıyor Şehitlerimiz Var !!
Sosyal medyada yüzlerce şehidimizin olduğu yönündeki paylaşımlardan dolayı suriye şehit haberleri, 27 şubat suriye'de neler oluyor kaç şehidimiz var, Facebook ve Twitter erişimi engellendi 27 şubat saat 23 30 itibariyle sosyal medya erişimi kapandı, Suriye rejimini Türkiye vurmaya başaldı beştepe cumhurbaşknı erdoğan başkanlığında acil olarak toplandı Detaylar haberde
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Türkiye Suriye'ye Savaş İlanı Resmen Vurmaya Başladık Genelkurmay Başkanlığından Açıklama İçin TIKLAYINIZ
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