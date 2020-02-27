Sosyal medyada yüzlerce şehidimizin olduğu yönündeki paylaşımlardan dolayı suriye şehit haberleri, 27 şubat suriye'de neler oluyor kaç şehidimiz var, Facebook ve Twitter erişimi engellendi 27 şubat saat 23 30 itibariyle sosyal medya erişimi kapandı, Suriye rejimini türkiye vurmaya başladı beştepe cumhurbaşkanı erdoğan başkanlığında acil olarak toplandı Detaylar haberde

Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye Rejimini Vurmaya Başladı Suriye Yakılıp Yıkılıyor Şehitlerimiz Var !!

Sosyal medyada yüzlerce şehidimizin olduğu yönündeki paylaşımlardan dolayı suriye şehit haberleri, 27 şubat suriye'de neler oluyor kaç şehidimiz var, Facebook ve Twitter erişimi engellendi 27 şubat saat 23 30 itibariyle sosyal medya erişimi kapandı, Suriye rejimini Türkiye vurmaya başaldı beştepe cumhurbaşknı erdoğan başkanlığında acil olarak toplandı Detaylar haberde

Türkiye Suriye Savaşı Adım Adım Son Dakika Bilgileri Resmi Açıklamalar En Doğru Bilgiler TIKLAYINIZ

Türkiye Suriye'ye Savaş İlanı Resmen Vurmaya Başladık Genelkurmay Başkanlığından Açıklama İçin TIKLAYINIZ

Akşam saatlerinde gelen şehit haberleri nedeniyle sosyal medyada bazı kendini bilmez kişiler tarafından yayına yalan haber den dolayı Türk milleti bir çok ilde soskaklara çıkarak araç kornaları ile tepki göstermek için sokaklara çıktı.

Sosyal medya erişimi kesildi

Şu an Twitter ve Facebook'a erişim sağlanamıyor Sosyal medyada asılsız yüzlerce şehitten bahseden bazı pravakatörler tarafından toplumsal olayara neden olması ve bilgi kirliliği nedeniyle erşim ksıtlandı

Suriye Rejimi Ağır kayıp verdi

Suriye'den gelen son bilgilere göre Suriye'de rejime ait birçok hedefin 1704 askerin etkisiz hale getirdiği Suriye rejimine ait 55 tank 5 helikopter ve 18 zırhlı araç ile 25 obüs İmha edildi gelen ilk bilgilere bölgede bulunan askerlerimizden bazıları şehit oldu Şu ana kadar şehitlerimizin kesin net bir sayısı açıklanmamış olmakla birlikte beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından devletin Zirvesi acil olarak Toplandı ve şu an Suriye'deki gelişmeleri takip ediyorlar sosyal medyada paylaşılan asılsız Haberlere inanılmaması ve Türk milletinin sağduyulu olarak devletten gelecek açıklamalarla itibar etmesi önemle rica olunur

Türk Askeri Şehit Olan Mehmetçiklerimiz

Esed rejimine ait savaş uöakaları tarafından yapılan hava saldırısı sonucunda şuana kadar açıklanan resmi rakamlara göre suriyede 29 şehidimiz var çok sayıda ağır yaralılarımız var hastanelerde tedavvi altına alındı Lütfen askelerimize yardım için herkes hangi ilde olursa olsun herkes kan bağışında bulunsun

şu mübarek kandil günün suyu yüzü suyu hürmetine yarabbi sen askerimize milletimize yardım et

detaylar geliyor