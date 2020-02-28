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TSK, SİHA ile Suriye'nin üst düzey askeri bir yetkilisini öldürdü

TSK, SİHA ile Suriye'nin üst düzey askeri bir yetkilisini öldürdü, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin Halep kentinde düzenlediği hava saldırısında Suriye ordusuna mensup üst düzey bir askeri yetkilinin öldürüldüğü bildirildi. Saldırıda aralarında Suriye Cumhuriyeti Ordusu'nun 124’üncü Tugay Komutanı Burhan Rahmun’un da bulunduğu çok sayıda asker öldürüldü.

TSK, SİHA ile Suriye'nin üst düzey askeri bir yetkilisini öldürdü
28 Şubat 2020 Cuma 22:09

TSK, SİHA ile Suriye'nin üst düzey askeri bir yetkilisini öldürdü

TSK, SİHA ile Suriye'nin üst düzey askeri bir yetkilisini öldürdü, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin Halep kentinde düzenlediği hava saldırısında Suriye ordusuna mensup üst düzey bir askeri yetkilinin öldürüldüğü bildirildi. Saldırıda aralarında Suriye Cumhuriyeti Ordusu'nun 124’üncü Tugay Komutanı Burhan Rahmun’un da bulunduğu çok sayıda asker öldürüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin Halep kentinde düzenlediği hava saldırısında Suriye ordusuna mensup üst düzey bir askeri yetkilinin öldürüldüğü bildirildi.

AJANS muhabirinin askeri bir kaynağa dayandırdığı bilgilere göre Halep kırsalında bir evde düzenlenen askeri bir toplantıya TSK, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenledi.

Saldırıda aralarında Suriye Cumhuriyeti Ordusu'nun 124’üncü Tugay Komutanı Burhan Rahmun’un da bulunduğu çok sayıda asker öldürüldü.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib'de Suriye hava kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırısına 33 askerin hayatını kaybettiğini 36 askerin de yaralandığını açıklamıştı.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Tugay Komutanı Burhan Rahmun #askeri yetkilinin öldürüldü #üst düzey #Suriye #Siha #tsk
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