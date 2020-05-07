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Teröristin çantasından patlayıcı çıktı!

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yakalanan PKK'lı teröristin çantasında uzaktan kumandalı 2 patlayıcı ele geçirildi.

Teröristin çantasından patlayıcı çıktı!
07 Mayıs 2020 Perşembe 00:20

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe'de terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik Terörle

Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığınca çalışma gerçekleştirildi.



Bu kapsamda, PKK/KCK terör örgütü adına büyükşehirlerde eylem yapmak üzere Suriye'den Mardin'e yasa dışı yollarla geçiş

yaptığı belirlenen Suriye uyruklu bir terör örgütü mensubu yakalandı.



Yanındaki çantasında 3 kilo 418 gram ağırlığında, parça ve basınç etkili 2 uzaktan kumandalı patlayıcı ele geçirilen terörist gözaltına alındı.





 

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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