Milli savunma bakanı Hulusi Akar Suriye'de 1 mart 00.01 de başlayan herakatın adı Bahar Kalkanı Dedi, Suriye Tsk nın düzenlemiş olduğu bahar kalkanı harekatı ile çok ağır kayıplar vermeye devam ediyor,
Suriye'ye Düzenlenen Büyük Harekatın Adı " BAHAR KALKANI " Bu Geceden İtibaren Başladı,
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar eli kanlı rejime karşı yürütülen harekatın adını ve son durumu açıkladı.
ÖTE YANDAN Dünya şaşkınlıkla izliyor Türkiye Cumhuriyeti #İdlib'de 36 saattir savaş tarihinin ilk sürü halindeki SiHA hava harekatını düzenliyor
Bu SİHA harekatı savaş tarihine geçecek ve savaş literatürüne girecektir.
Harekatın adı Bahar Kalkanı! OPERASYON DÜN GECE İTİBARİ İLE BAŞLAMIŞTIR... Nice baharlara inşallah, Allah mehmetçiklerimizin ayağına taş değdirmesin. Bu harekat çok şeye gebe olacak!
ALEMDE İT BİZDE YİĞİT TÜKENMEZ ALLAH TÜRK ASKERİMİZİ KORUSUN Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe
La Galiba İllallah
Ya Olacağız Ya Öleceğiz
Sefer Bizim Zafer Allah'ındır
Allah Yâr Ve Yardımcınız Olsun
Türkiye’nin sabrını ve kararlılığını test etmeye kalkanlar, tarihi hezimet yaşamaya mahkumdur! #BaharKalkanıHarekatı rejime ve destekçilerine en ağır kışı getirecek! Allah, Ordumuza, Milletimize güç kuvvet versin.
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