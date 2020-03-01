0
0
0
0
1
0
0
0

Suriye'ye Düzenlenen Büyük Harekatın Adı " BAHAR KALKANI " Bu Geceden İtibaren Başladı

Milli savunma bakanı Hulusi Akar Suriye'de 1 mart 00.01 de başlayan herakatın adı Bahar Kalkanı Dedi, Suriye Tsk nın düzenlemiş olduğu bahar kalkanı harekatı ile çok ağır kayıplar vermeye devam ediyor,

Suriye'ye Düzenlenen Büyük Harekatın Adı " BAHAR KALKANI " Bu Geceden İtibaren Başladı
01 Mart 2020 Pazar 13:56

Suriye'ye Düzenlenen Büyük Harekatın Adı " BAHAR KALKANI " Bu Geceden İtibaren Başladı,

Türkiye Suriye Savaşı Adım Adım Son Dakika Bilgileri Resmi Açıklamalar En Doğru Bilgiler TIKLAYINIZ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar eli kanlı rejime karşı yürütülen harekatın adını ve son durumu açıkladı.

ÖTE YANDAN  Dünya şaşkınlıkla izliyor Türkiye Cumhuriyeti #İdlib'de 36 saattir savaş tarihinin ilk sürü halindeki SiHA hava harekatını düzenliyor

Bu SİHA harekatı savaş tarihine geçecek ve savaş literatürüne girecektir.

Harekatın adı Bahar Kalkanı! OPERASYON DÜN GECE İTİBARİ İLE BAŞLAMIŞTIR... Nice baharlara inşallah, Allah mehmetçiklerimizin ayağına taş değdirmesin. Bu harekat çok şeye gebe olacak!

ALEMDE İT BİZDE YİĞİT TÜKENMEZ ALLAH TÜRK ASKERİMİZİ KORUSUN Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe

La Galiba İllallah

Ya Olacağız Ya Öleceğiz

Sefer Bizim Zafer Allah'ındır

Allah Yâr Ve Yardımcınız Olsun

Türkiye’nin sabrını ve kararlılığını test etmeye kalkanlar, tarihi hezimet yaşamaya mahkumdur! #BaharKalkanıHarekatı rejime ve destekçilerine en ağır kışı getirecek! Allah, Ordumuza, Milletimize güç kuvvet versin.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #BAHAR KALKANI
İlgili Galeriler
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 8 Mayıs
Tarihte bugün 8 Mayıs
Tarihte bugün 7 Mayıs
Tarihte bugün 7 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber