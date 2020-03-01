Suriye'de an itibariyle 01 mat 2020 saat 00.01 de Suriye Semaları gök Türk F-16 larıyla doldu Türkiye Rejime karşı operasyona başladı GÜNLERDİR TOP ATIŞLARI VE SİHALAR TARAFINDAN VURULAN SURİYE'DE SİHALARI TESPİT EDEMEYEN HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ YERLE BİR EDİLMİŞ F 16 SAVAŞ UÇAKLARININ ÖNÜNDE BİR ENGEL KALMAMIŞTI
SURİYE REJİMİNE HAVA VE KARA OPERASYONU BAŞLADI REJİM HEDEFLERİ VURULUYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan ın Suriye Rejimine verdiği süre 29 mart akşamı dolmuştu ve saatler 01 mart 2020 00.01 i gösterdiği andan itibaren savaş uçakları tanklar obüsler ve füzlerimiz ile Suriye Rejimi havadan karadan vurulmaya başlandı. Rejime yakın ajanslar çok sayıda karargahın vurulduğunu ve an itibari ile ölen rejim askeri sayısı 2200 civarında olduğunu bildirdi.
GÜNLERDİR TOP ATIŞLARI VE SİHALAR TARAFINDAN VURULAN SURİYE'DE SİHALARI TESPİT EDEMEYEN HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ YERLE BİR EDİLMİŞ F 16 SAVAŞ UÇAKLARININ ÖNÜNDE BİR ENGEL KALMAMIŞTI
Suriye'de an itibariyle 01 mat 2020 saat 00.01 de Suriye Semaları gök Türk F-16 larıyla doldu Türkiye Rejime karşı operasyona başladı Vur mehmedim Türk’ten akan tek damla kan için! Toprağa düşen yiğitler için! Gözü yaşlı analar için vurun!
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SURİYE İDLİBDE YAŞAYAN BİR SURİYELİ SİVİL VATANDAŞ İSE ATTIĞI TWİTTE
"9 yıl içerisinde ilk kez üzerimizde bizi bombalamayan uçaklar var. Allahımıa şükürler olsun." Türk Ordusu Beklenendir. Allahuekber DEDİLER
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