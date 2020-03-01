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Suriye Rejimine Ait 2 Adet Su-24 Savaş Uçağı Vuruldu 1 SİHA'MIZ DÜŞTÜ!!!

Esad'ın Rus yapımı 2 adet SU-24 savaş uçağı TSK tarafından vuruldu, Suriye savaş uçakları vuruldu, savaş uçağı ve hava savunma sistemi vuruldu, bahar kalkanı harekatı kapsamında suriye'de görev yapan 1 adet Silahlı İnsansız Hava Aracımız Suriye Rejimine ait hava savunma sistemi tarafından düşürülmesinin ardından bölgeye yoğunluk veren ordumuz Suriye Rejimine Ait 2 Hava savunma Sistemi ve 2 Adet rus yapımı Su-24 Savaş Uçağı vurularak İmha Edildi Esad Nerede? Kaçtı Mı ?

Suriye Rejimine Ait 2 Adet Su-24 Savaş Uçağı Vuruldu 1 SİHA'MIZ DÜŞTÜ!!!
01 Mart 2020 Pazar 17:15

Suriye Rejimine Ait 2 Adet Su-24 Savaş Uçağı Vuruldu 1 SİHA'MIZ DÜŞTÜ!!!

Esad'ın Rus yapımı 2 adet SU-24 savaş uçağı TSK tarafından vuruldu, Suriye savaş uçakları vuruldu, savaş uçağı ve hava savunma sistemi vuruldu, bahar kalkanı harekatı kapsamında suriye'de görev yapan 1 adet Silahlı İnsansız Hava Aracımız Suriye Rejimine ait hava savunma sistemi tarafından düşürülmesinin ardından bölgeye yoğunluk veren ordumuz Suriye Rejimine Ait 2 Hava savunma Sistemi ve 2 Adet rus yapımı Su-24 Savaş Uçağı vurularak İmha Edildi, BEŞAR ESAD NEREDE ? NERDE SAKLANIYOR SORULARINI HERKES SORUYOR

Suriye'de Esad rejimine karşı Bahar Kalkanı Harekatı başlatılarak Türkye operasyon kapsamında Esad rejimini, yoğun bombardıman altına aldı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dkika açıklamasında  "Suriye de Bahar Kalkanı Harekatında İdlib semalarında görev yapan Bir Silahlı İnsansız hava aracımız SİHA’mızı düşüren Hava Savunma Sistemi ile diğer iki Hava Savunma Sistemi imha edilmiş, uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait iki adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür" ifadelerine yer verdi.

Dünya Şaşkınlıkla İzliyor

Bölgede Etkisi sürekli etkin bir biçimde Hissettiren Dünya'nın şakınlıkla İzlediği Hiç Bir Sistemin Tespit edemediği Elektronik Harbin Başrolü SİHA’lar Han Sebil bölgesindeki Rejim konvoyunu vurdu. Konvoydaki 10 tank, 5 askeri araç imha edilirken, 47 rejim milisi de öldürüldü.

Rus Askeri Yetkililer YAPILAN AÇIKLAMADA  Türkiye’nin imha ettiği hava savunma sistemleri arasında S-300’de var. DENİLDİ.

Şimdi ortaya çok enteresan bir şey çıktı;
Radara yakalanmadan yüksek irtifada IHA ile işaretliyorsun,
Sınır ya da hava sahası ihlali yapmadan 100 - 120 km uzaktan güdümlüyü ateşleyip imha ediyorsun...
Bu şekilde hava sahası ihlali yapmadan ne kadar hava savunma sistemi varsa yok edersin...
Bundan daha âlâ teknoloji reklamı mı olur?
Hem de görüntülü ispatlı!

ESAD'IN 2 UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Millî Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye ait bir SİHA'nın düşürülmesi üzerine iki Hava Savunma Sistemi'nin imha edildiğini ve Suriye ordusuna ait iki savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu.

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MSB: Rejime ait 2 SU-24 düşürüldü

MSB: Rejime ait 2 SU-24 düşürüldü

ESAD Rejimi Devlet Ajansı SANA ve  TELEVİZYONU DA DOĞRULADI

Suriye devlet televizyonu (SANA), Türkiye'nin Suriye ordusuna ait 2 savaş uçağını düşürdüğünü aktardı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Suriye #türkiye #savaş #su-24 #Siha #WAR #esad #uçak düştü mü #iha düştü mü #şehit sayımız #esad nerede #esad nerde ne yapıyor #esad kaçtı mı
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