Esad'ın Rus yapımı 2 adet SU-24 savaş uçağı TSK tarafından vuruldu, Suriye savaş uçakları vuruldu, savaş uçağı ve hava savunma sistemi vuruldu, bahar kalkanı harekatı kapsamında suriye'de görev yapan 1 adet Silahlı İnsansız Hava Aracımız Suriye Rejimine ait hava savunma sistemi tarafından düşürülmesinin ardından bölgeye yoğunluk veren ordumuz Suriye Rejimine Ait 2 Hava savunma Sistemi ve 2 Adet rus yapımı Su-24 Savaş Uçağı vurularak İmha Edildi Esad Nerede? Kaçtı Mı ?
Suriye Rejimine Ait 2 Adet Su-24 Savaş Uçağı Vuruldu 1 SİHA'MIZ DÜŞTÜ!!!
Esad'ın Rus yapımı 2 adet SU-24 savaş uçağı TSK tarafından vuruldu, Suriye savaş uçakları vuruldu, savaş uçağı ve hava savunma sistemi vuruldu, bahar kalkanı harekatı kapsamında suriye'de görev yapan 1 adet Silahlı İnsansız Hava Aracımız Suriye Rejimine ait hava savunma sistemi tarafından düşürülmesinin ardından bölgeye yoğunluk veren ordumuz Suriye Rejimine Ait 2 Hava savunma Sistemi ve 2 Adet rus yapımı Su-24 Savaş Uçağı vurularak İmha Edildi, BEŞAR ESAD NEREDE ? NERDE SAKLANIYOR SORULARINI HERKES SORUYOR
Dünya Şaşkınlıkla İzliyor
Bölgede Etkisi sürekli etkin bir biçimde Hissettiren Dünya'nın şakınlıkla İzlediği Hiç Bir Sistemin Tespit edemediği Elektronik Harbin Başrolü SİHA’lar Han Sebil bölgesindeki Rejim konvoyunu vurdu. Konvoydaki 10 tank, 5 askeri araç imha edilirken, 47 rejim milisi de öldürüldü.
Şimdi ortaya çok enteresan bir şey çıktı;
Radara yakalanmadan yüksek irtifada IHA ile işaretliyorsun,
Sınır ya da hava sahası ihlali yapmadan 100 - 120 km uzaktan güdümlüyü ateşleyip imha ediyorsun...
Bu şekilde hava sahası ihlali yapmadan ne kadar hava savunma sistemi varsa yok edersin...
Bundan daha âlâ teknoloji reklamı mı olur?
Hem de görüntülü ispatlı!
ESAD'IN 2 UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ
Millî Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye ait bir SİHA'nın düşürülmesi üzerine iki Hava Savunma Sistemi'nin imha edildiğini ve Suriye ordusuna ait iki savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu.
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ESAD Rejimi Devlet Ajansı SANA ve TELEVİZYONU DA DOĞRULADI
Suriye devlet televizyonu (SANA), Türkiye'nin Suriye ordusuna ait 2 savaş uçağını düşürdüğünü aktardı.
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