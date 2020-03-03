Suriye Rejimine Ait 1 Adet L-39 Savaş Uçağını F-16 Savaş Uçaklarımız Vurdu !!!

Dünya Şaşkınlıkla İzliyor

Bölgede Etkisi sürekli etkin bir biçimde Hissettiren Dünya'nın şakınlıkla İzlediği Hiç Bir Sistemin Tespit edemediği Elektronik Harbin Başrolü SİHA’lar Han Sebil bölgesindeki Rejim konvoyunu vurdu. Konvoydaki 10 tank, 5 askeri araç imha edilirken, 47 rejim milisi de öldürüldü.

Rus Askeri Yetkililer YAPILAN AÇIKLAMADA Türkiye’nin imha ettiği hava savunma sistemleri arasında S-300 ’de var. DENİLDİ.

Şimdi ortaya çok enteresan bir şey çıktı;

Radara yakalanmadan yüksek irtifada IHA ile işaretliyorsun,

Sınır ya da hava sahası ihlali yapmadan 100 - 120 km uzaktan güdümlüyü ateşleyip imha ediyorsun...

Bu şekilde hava sahası ihlali yapmadan ne kadar hava savunma sistemi varsa yok edersin...

Bundan daha âlâ teknoloji reklamı mı olur?

Hem de görüntülü ispatlı!

ESAD'IN 3 UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Millî Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye ait bir SİHA'nın düşürülmesi üzerine iki Hava Savunma Sistemi'nin imha edildiğini ve Suriye ordusuna ait iki SU-24 VE 1 ADET L39 savaş uçağın düşürüldüğünü duyurdu.

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