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Suriye Rejimine Ait 1 Adet L-39 Savaş Uçağını F-16 Savaş Uçaklarımız Vurdu !!!

Esad'ın Rus yapımı 2 adet SU-24 savaş uçağı TSK tarafından vurulmuştu, Suriye'ye ait 1 adet L-39 savaş uçağını 03 mart öğle saatlerinde F-16 savaş uçaklarımız vurdu, savaş uçağı ve hava savunma sistemi vuruldu, bahar kalkanı harekatı kapsamında suriye'de görev yapan 1 adet Silahlı İnsansız Hava Aracımız Suriye Rejimine ait hava savunma sistemi tarafından düşürülmesinin ardından bölgeye yoğunluk veren ordumuz Suriye Rejimine Ait 2 Hava savunma Sistemi ve 2 Adet rus yapımı Su-24 Savaş Uçağı vurularak İmha Edildi Esad Nerede? Kaçtı Mı ?

Suriye Rejimine Ait 1 Adet L-39 Savaş Uçağını F-16 Savaş Uçaklarımız Vurdu !!!
03 Mart 2020 Salı 12:30

Suriye Rejimine Ait 1 Adet L-39 Savaş UçağıF-16 Savaş Uçaklarımız Vurdu !!!

Esad'ın Rus yapımı 2 adet SU-24 savaş uçağı TSK tarafından vurulmuştu, Suriye'ye ait 1 adet L-39 savaş uçağını 03 mart öğle saatlerinde F-16 savaş uçaklarımız vurdu, savaş uçağı ve hava savunma sistemi vuruldu, bahar kalkanı harekatı kapsamında suriye'de görev yapan 1 adet Silahlı İnsansız Hava Aracımız Suriye Rejimine ait hava savunma sistemi tarafından düşürülmesinin ardından bölgeye yoğunluk veren ordumuz Suriye Rejimine Ait 2 Hava savunma Sistemi ve 2 Adet rus yapımı Su-24 Savaş Uçağı vurularak İmha Edildi Esad Nerede? Kaçtı Mı ?

Suriye'de Esad rejimine karşı Bahar Kalkanı Harekatı başlatılarak Türkye operasyon kapsamında Esad rejimini, yoğun bombardıman altına aldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dkika açıklamasında  "Suriye de Bahar Kalkanı Harekatında İdlib semalarında uçaklarımıza taarruz eden Rejime 1 adet L-39 tipi uçak düşürülmüştür" ifadelerine yer verdi.
Rejime ait düşürülen uçak L-39 tipi bir savaş uçağı. Bilinen ismi ALBATROS Türk F-16'lar kendi sınırlarımızdan ateşlediği füzelerle düşürdü.
Katil rejimin çöp uçağı l 39 savaş uçağı kahraman ordumuzun f16 ları tarafından sınırı bile geçmeden yok edildi. Tekrarlıyorum sınırı bile geçmeden düşürüldü ! Dünyada böyle bir ordu varmı ?
2 Uçak vuruldu L39 Albatros düşürüldü,diğer uçak bölgeden uzaklaştı ama muhtemelen tekrar uçar hale gelemeyecek.
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Dünya Şaşkınlıkla İzliyor

Bölgede Etkisi sürekli etkin bir biçimde Hissettiren Dünya'nın şakınlıkla İzlediği Hiç Bir Sistemin Tespit edemediği Elektronik Harbin Başrolü SİHA’lar Han Sebil bölgesindeki Rejim konvoyunu vurdu. Konvoydaki 10 tank, 5 askeri araç imha edilirken, 47 rejim milisi de öldürüldü.

Rus Askeri Yetkililer YAPILAN AÇIKLAMADA  Türkiye’nin imha ettiği hava savunma sistemleri arasında S-300’de var. DENİLDİ.

Şimdi ortaya çok enteresan bir şey çıktı;
Radara yakalanmadan yüksek irtifada IHA ile işaretliyorsun,
Sınır ya da hava sahası ihlali yapmadan 100 - 120 km uzaktan güdümlüyü ateşleyip imha ediyorsun...
Bu şekilde hava sahası ihlali yapmadan ne kadar hava savunma sistemi varsa yok edersin...
Bundan daha âlâ teknoloji reklamı mı olur?
Hem de görüntülü ispatlı!

ESAD'IN 3 UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Millî Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye ait bir SİHA'nın düşürülmesi üzerine iki Hava Savunma Sistemi'nin imha edildiğini ve Suriye ordusuna ait iki  SU-24 VE 1 ADET L39 savaş uçağın düşürüldüğünü duyurdu.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Suriye #rejim #svaş #uçağı #su-24 #l-39 #savaş uçağı düşürüldü #F-16
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